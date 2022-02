2 équipes de pompiers se mobilisent pour porter secours à une chienne coincée 5 mètres sous terre

Une chienne qui était bloquée au fond d’un trou a été secourue par les pompiers floridiens, comme le rapportait WDHN jeudi 10 février.

Le sauvetage a eu lieu mercredi à Paxton, dans l’Etat de la Floride. Prévenus, les secours sont arrivés sur place vers 15 heures locales. Les pompiers de South Walton et leurs collègues du comté de Walton ont opéré conjointement lors de cette intervention particulièrement délicate. Ils étaient assistés du service de contrôle animalier, relevant de la police du comté.



South Walton Fire District / Facebook

La cavité faisait 5 mètres de profondeur. Les pompiers ont d’abord évalué la situation, notamment en s’enquérant de l’état de santé de la femelle Braque de Weimar et, au moyen d’un détecteur de gaz, de la qualité de l’air régnant autour d'elle.



South Walton Fire District / Facebook

Ils y ont ensuite disposé une échelle pour permettre à l’un d’eux, sécurisé par cordages, d’y descendre. Les sauveteurs ont improvisé un harnais pour l’animal, confectionné à partir d’éléments de filets, puis la chienne, décrite comme « très amicale » a été remontée à la surface.

Elle a eu droit à des caresses réconfortantes de la part de toute l’équipe, avant de rejoindre ses propriétaires soulagés. D’après le South Walton Fire District, elle ne souffrait d’aucune blessure.



South Walton Fire District / Facebook

La vidéo ci-dessous montre le moment où la chienne a été sortie de la cavité :

Watch for a happy ending! ??????



SWFD Technical Rescue Team members freed a dog from a 15-foot deep hole on Wednesday on a mutual aid call in Paxton, Florida with our partners @WCFRFL.



The dog was very friendly and appeared uninjured following the rescue. pic.twitter.com/zjcTn7rAOG