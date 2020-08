13 chiens et un chat saisis par la gendarmerie dans un appartement inhabité. Livrés à eux-mêmes, ils vivaient dans leurs excréments !

Dans une commune de l’Aisne, les gendarmes ont saisi 13 chiens et un chat qui vivaient enfermés dans un appartement. Les animaux étaient maigres et déshydratés pour la plupart, et évoluaient au milieu de leurs déjections.

Samedi dernier (22 août), les gendarmes de la brigade basée à Villers-Cotterêts (02) sont intervenus dans un appartement où 14 animaux de compagnie étaient détenus dans des conditions d’hygiène et sanitaires déplorables, rapporte France 3 Hauts-de-France. En plus d’être enfermés dans le logement, les 13 chiens et le chat n’avaient ni eau ni nourriture à leur disposition. Le sol était jonché d’excréments.

Le groupe de canidés comprend un mâle Chihuahua, une femelle de même race et probablement enceinte, une chienne Staffordshire Bull Terrier extrêmement maigre, ainsi que les 10 chiots de cette dernière.

La mère, nommée Olia et âgée de 2 ans, était tellement faible que les bénévoles ont été obligés de « nourrir [ses chiots] avec des croquettes adaptées pour qu’ils arrêtent de [la] téter : elle ne faisait plus de lait, elle avait besoin de récupérer », déplore Annie, trésorière du refuge de Villeneuve-Saint-Germain qui a pris les animaux en charge.

Elle pense d’ailleurs qu’elle avait été utilisée comme reproductrice et précise qu’elle en était à son 4e propriétaire. Ses petits, eux, ont un mois environ. Heureusement, 2 jours après son sauvetage, Olia a recommencé à produire du lait pour les nourrir.

Les Chihuahuas et le chat étaient déshydratés, mais leur état de santé ne suscitait pas d’inquiétude.

L’association envisage de déposer plainte contre la propriétaire. Le chat a été confié à une famille d’accueil, apprend-on via la réponse de la page Facebook du refuge à l’un des commentaires. Lui et les chiens ne pourront être proposés à l’adoption qu’à l’issue de la procédure judiciaire et une fois rétablis.