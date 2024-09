11 chiens attendent leur maître sur leur propriété sans se douter qu’il ne reviendra pas et trouvent un nouvel espoir grâce à des sauveurs dévoués

Les membres de No More Tears, organisme de sauvetage basé à Randfontein, en Afrique du Sud, ont lancé le projet Plan4Nine après avoir découvert 11 chiens abandonnés. Ils se sont donné pour mission de secourir les canidés mal en point, mais également de leur offrir un hébergement digne de ce nom.

Les quadrupèdes vivaient seuls depuis l’expulsion de leurs maîtres, rapportait Citizen. Ceux-ci détenaient une propriété de type ferme qui n’était pas aux normes et ont dû quitter les lieux. Ils ont respecté la décision des autorités, mais sont partis en laissant leurs 11 chiens derrière eux, sans nourriture, ni eau.

Un sauvetage compliqué

Les pauvres animaux vivaient au milieu du tapis de déchets sur le terrain abandonné. Quand un voisin a compris qu’ils étaient seuls et que personne ne viendrait les chercher, il a signalé leur présence à No More Tears dans l’espoir qu’ils soient secourus. Une équipe est arrivée sur les lieux et s’est vite rendu compte que leur sauvetage ne serait pas une mince affaire.

Tous les chiens étaient apeurés. Ils ne se laissaient pas faire malgré la bienveillance des sauveteurs. Lesquels ont remarqué que certains étaient gravement blessés et qu’il était donc urgent de les attraper pour les soigner. Finalement, le sauvetage s’est étalé sur plusieurs jours. Aux dernières nouvelles, il restait encore 2 chiens à capturer. Les autres ont été placés en sécurité et examinés par un vétérinaire.

Ils bénéficieront d’un bon environnement au refuge

Parallèlement, des bienfaiteurs qui ont eu vent de cette affaire ont décidé de faire un grand geste en rachetant le terrain vague pour l’offrir au refuge. Un projet de réhabilitation a alors démarré pour remettre les lieux en état et permettre aux animaux d’y vivre. L’organisme de sauvetage a reçu le soutien de nombreuses personnes ayant fourni du matériel et de l’argent pour rendre cela possible.

Une fois les installations faites, les chiens abandonnés sur place pourront rester là où ils ont toujours vécu et se reconstruire petit à petit.