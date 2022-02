Une proposition de loi pour que maître et animal de compagnie puissent reposer en paix dans la même tombe

Cosignée par 27 députés, une proposition de loi destinée à permettre aux propriétaires qui en ont formulé le souhait, d’avoir l’urne funéraire de leur animal de compagnie dans leur cercueil. Le texte a peu de chances d’être adopté dans l’immédiat, mais ses défenseurs sont persuadés qu’il finira par l’être un jour.

Aujourd’hui en France, il est possible de déposer un objet qui était cher au défunt dans son cercueil, comme une photo ou une alliance. En revanche, il est interdit d’y placer les cendres de son chien, chat ou autre animal de compagnie, malgré la très forte relation qui peut exister avec ces derniers. Une situation à laquelle une proposition de loi pourrait mettre fin.

Portée par Loïc Dombreval (LREM) et cosignée par 27 députés d’horizons politiques divers, elle a été publiée jeudi 10 février au Journal officiel, comme le rapporte La Croix.

Ladite proposition de loi donnerait ainsi la possibilité à toute personne ayant exprimé ce souhait de son vivant, de faire disposer dans son cercueil l’urne funéraire de son animal de son fidèle compagnon.



Si Loïc Dombreval reconnaît que les chances que ce texte soit voté dans l’immédiat sont minces, il se dit confiant quant à la destinée de la proposition sur le long terme. « Je suis convaincu que cette loi peut être votée un jour », a-t-il effectivement déclaré à l’AFP.

« Une grande valeur symbolique »

Elle autoriserait aussi le dépôt de sa propre urne cinéraire aux côtés de celle de son défunt animal dans un cimetière animalier. Une pratique légale sous d’autres cieux, notamment outre-Manche, en Allemagne, en Suisse et dans certains Etats américains.



Pour Loïc Dombreval, cette loi possède « une grande valeur symbolique ». Il la juge plus en adéquation avec « la relation entretenue entre les humains et leur animal de compagnie ». L'élu cite l’exemple de cette personne âgée « en Gironde qui souhaitait que l'urne de son animal soit présente dans son cercueil ». Demande qui lui avait été refusée. Un fait ayant marqué le député dirigeant le groupe d'étude Condition animale à l'Assemblée nationale, et qui a motivé sa démarche.