Une jeune femme annule un vol pour rechercher sa chatte perdue dans un aéroport et la retrouve au bout de 4 jours !

Lors de l’escale à Delhi, la propriétaire de 2 chats qui voyageaient avec elle en avion, mais en soute, s’est rendu compte que l’un d’eux avait disparu. De nombreuses personnes se sont mobilisées pour retrouver la chatte, perdue dans les méandres de l’aéroport.

Nala, une chatte de 8 mois, a vécu une mésaventure que sa maîtresse, Astha Shah, n’oubliera pas de sitôt, comme le rapporte The Times of India.

Astha Shah avait pris l’avion à Bangalore, dans le Sud de l’Inde, pour rallier Delhi au Nord. Un vol de 1800 km à bord d’un appareil de la compagnie Air India. Ses 2 chats, dont Nala, se trouvaient dans leurs caisses de transport respectives, placées dans la soute. Il était ensuite question que le trio embarque à bord d’un autre avion pour se rendre à Ahmedabad, dans l’Ouest du pays.

Or, à l’arrivée à l’aéroport international Indira-Gandhi de Delhi, Nala manquait à l’appel. Il s’est avéré que sa caisse, homologuée par l’IATA (Association internationale du transport aérien), s’était détachée pendant le trajet. Sur la piste, lorsque la soute a été ouverte pour le déchargement, le félin en panique a pris la fuite.

En apprenant cela, sa propriétaire a dû repousser son voyage vers Ahmedabad pour retrouver la chatte. Les autorités aéroportuaires, une équipe de GMR, l’entreprise chargée du développement de l’aéroport, et l’ONG de protection animale Wildlife SOS se sont lancées à la recherche de Nala.

La chatte a fini par être retrouvée saine et sauve 4 jours plus tard, le jeudi 3 septembre dernier. Elle s’était cachée dans la zone cargo de l’aéroport. Il a ensuite fallu plusieurs heures pour gagner sa confiance et l’attirer hors de sa cachette, car elle était terrifiée. Elle a ainsi pu être restituée à une Astha Shah soulagée.