Une femme s’apprête à reboucher un trou après avoir sauvé un chaton, lorsqu’elle remarque du mouvement dedans

Le sauvetage d’un chaton nommé Bartholomew a débouché sur une grande mission de secours menée par Roo et Clara Yori. Ces derniers ont l’habitude de prêter main forte aux chiens en détresse et n’ont pas pu ignorer les miaulements du félin au bord du décès. Ils ont documenté leur intervention périlleuse sur les réseaux sociaux, laquelle a été suivie par de nombreux internautes.

Clara a été interpellée par les cris du chaton en promenant ses chiens aux environs de 22 heures, précisait Cole & Marmalade. La bienfaitrice a immédiatement compris qu’il s’agissait d’appels à l’aide et s’est mise à chercher l’animal. Il semblait se trouver au sous-sol de son domicile, ce qui a été confirmé lorsqu’une sauveteuse expérimentée, Michele, est venue l’aider.

Une intervention compliquée

Si les femmes ont localisé le jeune chat, elles ont peiné à l’atteindre puisqu’il s’était terré dans un trou étroit et sombre : « Nous avons tenté de l’attraper pendant plus de 2 heures et fabriqué toutes sortes d’objets pour l’atteindre [...] Le chaton a été tellement bruyant durant des heures » rapportait Clara. Toutefois, au bout d’un moment, les femmes ne l’ont plus entendu et se sont inquiétées pour lui.

Tentant le tout pour le tout, Clara a de nouveau essayé de l’interpeller et l’animal a relevé sa petite tête. À ce moment, elle a réussi à faire passer une corde autour de son cou et a pu le tirer vers elle. Le félin était sain et sauf, bien que stressé : « Michele l'a emmené pour le réchauffer et le nourrir pour la nuit » informait Clara.

« La saga continue »

Celle-ci avait pour projet de reboucher le tunnel dans lequel s’était coincé le félin afin qu’aucun autre animal ne se retrouve dans une situation similaire. Mais en retournant sur les lieux du drame, elle a découvert que d’autres chats vivaient là. Non sans mal, les sauveteurs sont parvenus à les atteindre : « Aujourd'hui, nous avons piégé la maman, puis Michele a récupéré les autres chatons » annonçait-elle sur les réseaux sociaux.

Toute la famille a été placée en maison d’accueil en attendant de trouver ses propriétaires pour la vie. Les jeunes chats continuent de se cacher dans des endroits improbables, mais beaucoup plus sécuritaires, tels que derrière les coussins du canapé.