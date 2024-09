Une femme repère un chat sur le point d’être jeté dans une poubelle et intervient pour le secourir

Le petit Chester, un tabby roux, a eu un début de vie mouvementé. Victime d’un accident de voiture, il a failli perdre la vie dans l’indifférence la plus totale. Heureusement, un bon Samaritain était au bon endroit au bon moment pour lui prêter main forte. Grâce à lui, le jeune chat a pu être pris en charge.

Il était âgé de 3 à 4 mois au moment du drame, précisait Cole & Marmalade. Comme si sa vie de chat errant n’était pas déjà assez éprouvante, le chaton a été percuté par un véhicule et laissé en piteux état dans la rue à proximité d’une station de lavage pour voiture.

The Black Thornberry Inc

Une scène déconcertante

Un employé de celle-ci est alors sorti avec une pelle et une balayette pour ramasser le malheureux et le jeter dans une poubelle. Au même moment, une femme témoin de la scène a décidé d’agir. Cette dernière avait pourtant une peur bleue des félins, mais n’a pas pu se résigner à abandonner le chaton.

Elle l’a récupéré et a contacté une sauveteuse de chat aguerrie surnommée Nina Love pour le prendre en charge. Cette dernière a répondu à sa demande et s’est empressé de venir chercher l’animal pour le conduire chez le vétérinaire. Sur place, le jeune félin a reçu des soins pour une fracture de la patte arrière gauche et un traumatisme crânien.

The Black Thornberry Inc

Un nouveau départ pour le rescapé

Il est resté plusieurs jours en convalescence au sein de l’hôpital pour animaux, puis a enfin pu sortir de sa cage après avoir été déclaré apte à quitter les lieux. Ses sauveteurs ne comptaient pas le remettre dehors, mais bel et bien lui trouver une famille aimante et c’est ce qu’ils ont fait !

Le doux Chester a rejoint sa maison pour toujours et ne connaîtra plus jamais l’indifférence aux côtés de ses maîtres aimants.