Une famille comble de bonheur son chaton en le réunissant avec sa soeur quelques jours après son adoption (vidéo)

« Quand vous adoptez un chaton et que vous le surprenez quelques jours plus tard avec sa sœur », indique l’utilisatrice @shannyyriee sur son compte TikTok. La vidéo, publiée le 30 août, a été vue 2,8 millions de fois et a reçu plus de 615 000 mentions « j’aime ». Et pour cause !

Les internautes ont été émus en découvrant les retrouvailles des 2 jeunes félins, issus de la même portée. La séquence commence au son d’un miaulement. La petite chatte arrivée en premier dans le foyer se précipite vers le membre de sa famille. Les adorables boules de poils se reniflent ensuite le museau.

Puis, le nouvel arrivant file sous un meuble. L’autre animal, à l’aise dans son environnement, reste à ses côtés. À la fin du clip – relayé par Newsweek –, le chaton finit par sortir de sa cachette, prêt à suivre sa sœur n’importe où.

Des milliers de personnes émues

Après avoir regardé ces tendres images, des milliers d’utilisateurs de TikTok ont exprimé leur joie et leur admiration. « C’est toi ? C’est vraiment toi ? », écrit un internaute, en imaginant ce que pourraient se dire les jeunes chattes. « C’est tellement mignon », commente un autre.

Certaines personnes en ont profité pour partager leur propre témoignage. « Mes 2 chatons ont été adoptés à 2 semaines d’intervalle. Nous sommes venus pour le premier, et sommes tombés amoureux du deuxième aussi », déclare une dénommée Caroline. « J’ai adopté 2 frères, et c’est la meilleure décision que j’ai prise », confie un autre adoptant comblé.

Les chatons, stars de la vidéo mise en ligne par @shannyyriee, vont pouvoir grandir patte dans la patte et vivre des myriades d’aventures ensemble !