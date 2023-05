Une chatte, traumatisée par son abandon, cherche désespérément une nouvelle famille

Fawn, une chatte orange et blanche de 4 ans, est un bon exemple de la difficulté qu’ont les chats adultes à trouver un foyer. Elle est belle, joueuse, sociable et câline, et pourtant, elle a vu son séjour s’éterniser en famille d’accueil…

En début d’année, une chatte nommée Fawn a été confiée à un refuge pour animaux, en Californie (États-Unis). Ses anciens détenteurs ne pouvaient plus s’occuper d’elle. Heureusement, des membres du CAAT Friends l’ont repérée et ont décidé de la sauver, mais ils n’ont pas tardé à comprendre que la reloger ne serait pas une mince affaire.

Un séjour anxiogène

Pourquoi ? Parce que Fawn se montrait particulièrement craintive et turbulente, rapporte Cole & Marmelade. Son séjour en refuge l’avait rendue très anxieuse, à tel point qu’elle refusait de se laisser manipuler par ses bienfaiteurs.

Heureusement, ces derniers n’ont jamais lâché l’affaire, et ils ont eu bien raison de le faire. Au bout d’un certain temps, la féline s’est sentie rassurée et a dévoilé un tout autre visage. Une bonne nouvelle pour ses sauveteurs, souhaitant la faire adopter le plus tôt possible.

Un mois d’attente

Malheureusement, ce jour a tardé à arriver. En dépit de toutes ses qualités, Fawn n’a pas réussi à séduire les adoptants potentiels. Elle a passé de longues heures à observer à travers la fenêtre de son foyer d’accueil, et à attendre la venue de la famille de ses rêves…

« La belle Fawn aimerait savoir pourquoi elle n’a toujours pas été adoptée ! Et franchement, nous ne savons pas quoi lui dire ! Nous sommes conscients que les adultes prennent plus de temps pour s’adapter que leurs cadets, mais nous pensions vraiment qu’elle serait déjà adoptée », déplorent les membres de CAAT Friends.

« Fawn est fantastique ! Amusante, joueuse, câline et douce. Elle adore se blottir contre vous, c’est son passe-temps favori », ont-ils ajouté, avant de poster des photos de Fawn toutes plus craquantes les unes que les autres. Pourtant, les jours n’ont cessé de défiler…

Les équipes de CAAT Friends ont tout tenté pour séduire les adoptants. « Adopter un chat un peu plus âgé est très gratifiant, car ils sont fabuleux. Vous savez ce que vous obtenez lorsque leurs personnalités sont déjà présentes… De plus, quand vous les adoptez, vous libérez un de nos chats d’accueil, et nous permettez de sauver plus de vies. »

Sont-ce ces mots qui ont permis à Fawn de quitter le foyer un mois plus tard ? Il y a de fortes chances ! Un mois après son arrivée, la féline a rencontré la famille idéale, et a réalisé son vœu le plus cher. Ses bienfaiteurs ne pourraient pas être plus heureux pour elle, et sont persuadés qu’elle offrira de nombreux ronronnements à ses nouveaux humains préférés.