Un travail d'équipe et de gros moyens sont déployés pour libérer un chaton coincé entre les roues d'un camion (vidéo)

Parfois par curiosité et très souvent par nécessité (recherche d’un abri, de chaleur…), les chats se faufilent sous les véhicules et se mettent ainsi, sans le savoir, en dangereuse posture. C’est ce qu’a fait récemment un chaton qui a fini par se retrouver pris au piège entre 2 des roues d’un camion.

Fort heureusement, le chauffeur routier s’en est aperçu à temps et a appelé les secours. Ce sont les officiers de la police autoroutière de l’Etat de l’Ohio (Ohio State Highway Patrol), aux Etats-Unis, qui sont intervenus.



OSHP_NEOhio / X

Le 18 juin 2024, la police en question a posté les images du sauvetage sur X (anciennement Twitter), qui avait eu lieu un mois plus tôt. Une vidéo que plusieurs médias ont relayée, dont Parade Pets.

Le 14 mai, en effet, le conducteur du camion avait repéré le chaton alors qu’il inspectait son semi-remorque avant son départ sur la route Ohio Turnpike, dans le comté de Portage dans le nord-est de l’Etat de l’Ohio.

Une fois arrivés sur les lieux, les policiers ont évalué la situation et réfléchi à toutes les solutions possibles. Ils ont également essayé d’attirer le jeune minet hors de sa cachette, sans résultat. Finalement, les forces de l’ordre et les agents du service animalier local sont parvenus à la conclusion que le mieux à faire était de retirer les 2 roues entre lesquelles le chaton était bloqué.

Les intervenants ne pouvaient pas procéder autrement, car il avait la patte complètement coincée. Les roues ont donc été démontées et le chaton à la robe gris et blanc a pu être libéré.

Watch this meow-velous rescue of a kitten stuck in a semi's wheel well. This seemingly im-paw-sible rescue mission had a happy ending...thanks to the purrfect teamwork by all on scene! ???????? pic.twitter.com/XYqk7tWpXB

