Un chaton souffrant s'approche d'une maison et attire l'attention de la maîtresse des lieux qui passe en mode maman (vidéo)

On dit que le hasard fait bien les choses, et lorsqu’il s’applique au monde merveilleux des félins, on appelle cela le « système de distribution universel de chats ». Le petit Tobi est l’un de ses plus récents bénéficiaires.

« J’ai été choisie », indique Clodagh Neville en légende d’une vidéo qu’elle a récemment partagée sur son compte TikTok et qui est rapidement devenue virale, totalisant 4,3 millions de vue sur le réseau social. On y découvre le moment où elle a recueilli un chaton errant qui pleurait de désespoir devant chez elle, alors qu’elle n’avait pas spécialement prévu d’adopter.

Clodagh Neville vit en Irlande. C’est une sportive qui pratique le powerlifting et propose ses services de coach en ligne. Ce soir-là, elle avait entendu des cris dehors. Elle était sortie pour voir ce qui se passait et avait compris qu’il s’agissait de miaulements. En s’approchant de la boule de poils qu’elle voyait au loin, elle s’est rendu compte que c’était un minuscule chaton « seul et terrifié ».



@coachedbyclodagh / TikTok

Elle a essayé de gagner la confiance du jeune félin au pelage tigré qui hésitait à se laisser approcher. Clodagh Neville a tout de suite remarqué que quelque chose n’allait pas avec son œil droit, qui était complètement fermé.

La jeune femme a pu le prendre dans ses bras. « Il n’a pas résisté et a été très calme. Un si bon garçon », dit-elle dans la vidéo que relaie The Dodo.

« Je suppose que je suis une maman chat maintenant »

A la maison, le chaton s’est détendu et a commencé à se blottir contre elle. « Je suppose que je suis une maman chat maintenant », confie Clodagh Neville qui a décidé de l’appeler Tobi.



@coachedbyclodagh / TikTok

Elle l’a emmené chez le vétérinaire le lendemain matin. L’examen a révélé que Tobi souffrait d’une infection oculaire et d’un petit rhume. Grâce aux soins, il va beaucoup mieux aujourd’hui. Son œil n’est presque plus infecté et le coup de froid n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Le chaton révèle chaque jour un peu plus sa personnalité joviale, curieuse et affectueuse. Il se plaît beaucoup dans son nouveau foyer et son adoptante est aux anges.

« Je suis tellement reconnaissante envers le système de distribution de chats de l'avoir amené dans ma vie », conclut Clodagh Neville.