Un chaton errant affamé s'invite sur un balcon dans l'espoir qu'on lui offre l'hospitalité

Une femme a été surprise de découvrir un chaton sur son balcon, visiblement affamé et en quête d’affection. La jeune chatte a eu le nez creux en s’adressant à cette personne qui l’a accueillie à bras ouverts.

Isabelle est bénévole à l’association canadienne Chatons Orphelins Montréal. Quand elle a vu un chaton errant sur son balcon, elle s’est d’abord demandée comment cette jeune chatte avait réussi à grimper aussi haut, puis lui est venue en aide.

La petite féline était maigre et clairement affamée. La maîtresse des lieux s’est empressée de remplir une gamelle de croquettes qu’elle a déposée sur le balcon. Le chaton en a mangé la moitié, puis s’est mis à observer ses congénères qui étaient dans l’appartement.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Isabelle a ouvert la porte-fenêtre et s’est approchée lentement de la jeune minette pour ne pas l’effrayer, mais celle-ci n’a pas du tout cherché à fuir. La bénévole a ainsi pu la prendre dans ses bras et l’emmener à l’intérieur.

Elle l’a installée dans une pièce calme et confortable. Le chaton était ravi d’avoir un toit, de la nourriture à volonté et de l’eau fraîche à sa disposition. « Elle était très contente que quelqu’un prenne enfin soin d’elle », dit Céline Crom, fondatrice de Chatons Orphelins Montréal, à Love Meow.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Isabelle s’est renseignée à son sujet dans le quartier, mais personne ne la connaissait. Elle a décidé de l’appeler Typia.

Âgée approximativement de 4 mois, elle était en bonne santé. Elle souffrait simplement d’un problème gastrique qui a été traité.

Une chatte « très curieuse, sociable et joueuse »

Typia a pris le temps d’explorer l’appartement et de faire connaissance avec les chats résidents. Elle s’est détendue et a pris ses marques, tout en tissant des liens privilégiés avec sa mère d’accueil.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Typia est décrite comme étant « très curieuse, sociable et joueuse, et quand nous tendons un plumeau, elle vient en courant, prête à jouer ». Elle est également avide de câlins et gratifie tous ceux qui lui offrent des caresses de ses doux ronronnements.

Avec l’aide de Chatons Orphelins Montréal, Isabelle lui cherchera une famille pour toujours dans quelques semaines.

A lire aussi : Un périple mystérieux pour Vitali, chat introuvable pendant 5 semaines et ayant parcouru 130 kilomètres



Chatons Orphelins Montréal / Instagram