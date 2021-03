Un chaton affaibli, faisant la taille de la paume d'une main, se rétablit et devient ami avec un chat borgne

Flora ne pesait que quelques dizaines de grammes quand elle a été recueillie et ses chances de survie étaient minces. Malgré tout, le chaton a pu grandir dans des conditions optimales grâce à la bénévole qui en a pris soin, mais aussi à ses congénères, dont un chat borgne.

Trouvé sans sa mère et âgé de quelques jours, un chaton femelle a été pris en charge par l’association CatRescue 901, basée à Terrey Hills en Australie. La chatte nouveau-née, qui a été appelée Flora, était si petite qu’elle tenait dans la paume d’une main, raconte Love Meow. Sans la protection et le lait de sa génitrice, elle semblait condamnée. Katerina, mère d’accueil à laquelle elle a été confiée, était toutefois bien déterminée à la sauver.

Elle a nourri Flora à la seringue toutes les 2 heures et l’a gardée au chaud en la tenant contre elle en permanence. A l’âge d’une semaine, elle pesait 78 grammes. Puis elle a commencé à gagner du poids et des forces.

C’est ensuite Sabrina, chatte adulte adoptée par Katerina, qui a placé Flora sous son aile. Celle-ci avait besoin d’une maman, et Sabrina a joué ce rôle à merveille.

A 6 semaines, l’état de Flora n’inspirait plus aucune inquiétude. Elle était de plus en plus curieuse et joueuse.

Flora et Reuben se sont entendus d’emblée

Entretemps, CatRescue 901 avait recueilli 2 chats errants qui avaient besoin de soins. Reuben et Finn souffraient d’infections oculaires. Les vétérinaires ont dû retirer un œil à chacun d’eux. Peu après, Finn a trouvé une famille. Reuben se remettait encore de l’opération et avait besoin de compagnie.

Il a alors été présenté à Flora et, en peu de temps, ils sont devenus très proches. Inséparables, il leur fallait être adoptés ensemble. Ce que CatRescue 901 a réussi à faire.

Leur nouvelle maîtresse, prénommée Charlie, était émerveillée par leur amitié et a accepté de les accueillir tous les 2. Ils s’appellent désormais Dylan et Elroy et mènent une vie totalement heureuse depuis.