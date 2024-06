Un chat survit miraculeusement à un accident, mais doit relever de nombreux défis pour se remettre sur pattes

Gills, un félin au pelage noir, a été récupéré en piteux état par les services de contrôle animalier de Boston, aux États-Unis. Il a immédiatement été conduit au centre animalier pour animaux Angell, de Jamaica Plain, où les vétérinaires ont pris soin de lui. Il a déjà bénéficié de plusieurs opérations chirurgicales depuis son arrivée.

Selon Deborah Bobek, directrice du contrôle pour animaux, le pauvre Gills aurait été percuté de plein fouet par un véhicule. Lorsqu’il a été découvert, son état de santé était extrêmement préoccupant : « Honnêtement, Gills était dans un état vraiment difficile lorsqu'il est venu nous voir [...] Il avait de multiples fractures au visage et il souffrait énormément » expliquait-elle dans un communiqué relayé par Mass Live.

© MSPCA-Angell

Un visage gravement endommagé

Le rescapé, approximativement âgé de 2 ans, a lourdement été touché sur son visage. Les vétérinaires ont dû lui retirer un œil et ont vite constaté que le second ne pouvait pas être sauvé non plus. Il a également été ôté plusieurs jours après la première opération. Parallèlement, les sauveteurs l’ont soigné pour une fracture à la mâchoire.

La santé de Gills est suivie de près, mais de façon générale, a été stabilisée grâce à l’expertise des vétérinaires. Le chat a été placé en famille d’accueil pendant sa convalescence.

Un véritable battant

De son sauvetage à sa guérison, Gills s’est montré extrêmement reconnaissant d’avoir été secouru : « Gills s'est réveillé en ronronnant et il était très gentil malgré tout ce qu'il traversait [...] Nous étions donc convaincus qu'il avait l'esprit combatif nécessaire pour mener à bien cette mission » affirmait Deborah Bobek en se remémorant la première opération du félin.

A lire aussi : La réaction déchirante d'une chatte comprenant qu'elle ne prendra plus le petit déjeuner avec sa soeur disparue la veille (vidéo)

Pour elle, Gills est un miraculé qui a « de la chance d’être en vie ». Ses bienfaiteurs n’ont pas détecté de puce électronique sous son pelage, mais il se pourrait qu’il ait une famille qui l’attende : « Il est possible que Gills soit l'animal de compagnie bien-aimé de quelqu'un ». Ils partagent ses photos sur les réseaux sociaux dans l’espoir de la retrouver. Si celle-ci ne se manifeste pas, il sera placé à l’adoption une fois guéri.