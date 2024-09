Un chat sénior ayant perdu son congénère choisit de fuguer pour faire son deuil et reste introuvable pendant 2 ans jusqu'à sa rencontre avec un livreur

Pour un chat âgé appelé Cosmo, la vie n’était plus la même depuis la disparition de son meilleur ami. Inconsolable, le félin endeuillé s’est volatilisé peu après le décès de son congénère, plongeant sa famille déjà très affectée dans le désarroi. Cette dernière est restée sans nouvelles de Cosmo pendant 2 longues années jusqu’à ce coup de théâtre. Le quadrupède ne s’était pas aventuré bien loin…

Cosmo, un chat roux de 15 ans, vit à Seymour dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). Il est rentré sain et sauf auprès des siens après être resté introuvable pendant 2 ans, rapportait WATE.

A l’âge de 13 ans, Cosmo avait été confronté au deuil avec le décès de l’autre chat sénior de la maison. Les 2 matous étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient très complices et complètement inséparables.

Cosmo avait très mal vécu la disparition de son compagnon de toujours. Au point de prendre la fuite quelques semaines plus tard et de ne plus réapparaître.

Sa famille était désespérée. Après la mort de l’un de ses chats, voilà que l’autre avait quitté le foyer. Pour elle, il était parti soit pour faire son deuil ailleurs, soit pour trouver un endroit où mourir à son tour. Fort heureusement, cela n’a pas été le cas.

2 années plus tard, le chat perdu a été découvert errant par un livreur dans le même quartier. L’homme a eu la présence d’esprit de l’emmener au refuge local, celui du comté de Sevier (Sevier Animal Care Center).

L’importance de l’identification

A son arrivée dans cette structure d’accueil, Cosmo a été passé au lecteur de puce d’identification. Le personnel a ainsi constaté qu’il en possédait bien une et appris que sa famille le recherchait depuis 2022.

Le responsable du refuge a appelé les propriétaires pour leur annoncer l’incroyable nouvelle. Les retrouvailles ont eu lieu dans la foulée et Cosmo est rentré à la maison.

WATE

Voilà qui prouve, une fois de plus, que faire identifier son animal de compagnie est tout sauf un luxe. Grâce à cela, on peut préserver l’espoir de le retrouver s’il venait à fuguer, même des années plus tard.