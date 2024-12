Trouvé dans une benne à ordures, ce chaton use de ses charmes pour convaincre ses bienfaiteurs de l’adopter (vidéo)

L’adoption d’un animal est un choix réfléchi, qu’il faut faire à deux lorsque l’on vit en couple. Si l’un est pour et l’autre non, alors il faut avoir une vraie discussion. Et parfois, un petit coup de pouce du destin peut s’immiscer dans les conversations… C’est en tout cas ce qui est arrivé à Will et Julia, en plein débat pour garder un chaton trouvé dans la rue.

Voilà une histoire qui a beaucoup ému les internautes… Il y a 2 ans, lorsque Julia a trouvé un chaton abandonné dans une benne à ordures, elle n’a pas pu se résoudre à le laisser là, malade et affamé, au milieu des détritus. Après plusieurs tentatives pour l’attraper, la jeune femme a finalement réussi à mettre la matou en sécurité puis à l’emmener chez le vétérinaire pour lui prodiguer les premiers soins. Bien décidée à adopter ce petit cœur, elle a ensuite appelé son fiancé en FaceTime afin de lui présenter la boule de poils. Malheureusement, Will était catégorique : il ne voulait pas le garder. Mais c’était sans compter sur la force de persuasion redoutable du petit animal…

@juliaa_thecatlady / Instagram

Impossible de résister

Dans un entretien accordé à Newsweek, Julia est revenue sur l’instant qui a tout changé. “Une nuit, nous étions tous les deux assis dans la salle de bain, nous demandant ce que nous allions faire de ce chaton. J'étais en train de plaider pour le garder, mais Will a dit gentiment ‘non’”, s’est-elle souvenue. Installés dans le petit coin spécialement aménagé pour le chaton, au milieu des jouets et des couvertures chaudes, le couple n’a pas eu à débattre bien longtemps. “Comme s'il avait compris, le chaton est descendu de mes genoux et s'est dirigé vers mon petit ami. Il est alors monté sur ses genoux et a commencé à faire des câlins. Il a grimpé sur sa poitrine et a commencé à frotter son visage contre celui de Will. Il a fait tous les câlins qu'il pouvait, en ronronnant tout le long. Alors, Will m'a regardé et a dit : ‘ouais, d'accord, nous allons garder ce chaton’", a continué Julia.

Sur son compte Instagram, la jeune femme a posté la vidéo de ce fameux instant où tout a basculé. Immédiatement, les internautes sont tombés sous le charme de la scène. Likée plus de 33 000 fois, elle est devenue virale et a été partagée d’innombrables fois. “Encore un autre homme qui a dit qu'il ne voulait pas de chaton... et qui est maintenant devenu papa chat !”, s’amuse une abonnée. Depuis 2 ans maintenant, le chaton baptisé Biscus vit entouré d’amour, de bienveillance, d’autres copains chats et même d'un copain chien !