Quand le simple geste d'un chat observant sa maîtresse derrière la vitre fait fondre le cœur des internautes (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok se faisant appeler El Lana Jarvis avait pris soin de plusieurs chats errants en quête « de gîte et de couvert ». Parmi eux se trouvait un félin tuxedo plein d’entrain et de joie de vivre qu’elle avait appelé Smackie J.

Lui, sa mère et son frère avaient été pris en charge par leur bienfaitrice, qui a finalement trouvé une famille aimante pour Smackie J. Depuis son adoption, ce dernier s’appelle Lennon et mène une vie heureuse dans sa nouvelle maison.

De nombreux internautes ont suivi le parcours de ce chat via le compte TikTok d’El Lana Jarvis. L’une des vidéos dont il est le protagoniste est même devenue virale. Postée le 4 avril dernier sur le réseau social et relayée par Newsweek, elle a suscité 4,3 millions de vues à ce jour.

Les pattes croisées et l’attente dans le regard

Ce qui vaut autant de succès à cette séquence, c’est la position qu’y affiche Smackie J. On peut, en effet, l’y voir se tenant derrière la porte vitrée, regardant fixement El Lana Jarvis et croisant les pattes avant tout en étant accoudé au rebord de la porte. Une attitude semblant plus humaine que féline, et à travers laquelle le chat donne l’impression d’attendre quelque chose de précis de son amie bipède.



On entend d’ailleurs celle-ci lui demander comment il va. « Je ne sors pas tout de suite, lui assure-t-elle. Pas encore. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? ». Elle lui rappelle ensuite à quel point elle l’aime et lui dit qu’il est mignon.

Il est indéniable que Smackie J, ou plutôt Lennon, laissera un grand vide dans la vie de celle qui l’a aidé à prendre un nouveau départ dans la vie. Elle est toutefois ravie de le savoir entre de bonnes mains et épanoui.

