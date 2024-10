Pourtant jugée « parfaite », Joan ne parvient pas à trouver sa maison pour la vie et sa bienfaitrice émet une hypothèse

Un chat gentil, doux, qui s’entend avec tout le monde et qui apprécie les câlins représente certainement le rêve de nombreuses familles. Joan, une féline calico, incarnait toutes ces qualités. Pourtant, elle a passé de longues semaines au refuge sans que personne ne s'intéresse à elle. Selon sa sauveteuse, elle attendait simplement sa perle rare.

Joan a rejoint le Kitten Rescue Life, refuge basé en Californie (États-Unis), avec le reste de sa fratrie. Au fil des mois, elle a vu les membres de sa famille partir les uns après les autres pour poursuivre leur vie, mais personne ne semblait s’intéresser à elle.

@kittenrescuelife / TikTok

La féline idéale

Puisqu’elle était au refuge depuis longtemps, Joan a obtenu une place dans une maison d’accueil afin de patienter dans un environnement plus chaleureux. Amanda, sa bienfaitrice, s’est alors chargée de prendre soin d’elle et a progressivement découvert une chatte aux multiples qualités : « J'ai passé la semaine dernière avec elle chez moi [...] et laissez-moi vous dire que ce chaton est l'incarnation de l'amour et de l'affection » partageait la femme dans une publication Instagram relayée par Cole & Marmalade.

Amanda n’a rien eu à reprocher à son invitée exemplaire. Laquelle était d’une gentillesse sans nom. Très attachante, la féline apprécie fortement la compagnie des humains et offre des câlins à quiconque en voudra, adultes comme enfants.

Une nouvelle réconfortante

Malgré son tempérament amical et doux, Joan ne trouvait toujours pas de famille. Pour Amanda, la raison était évidente : « J’ai une théorie sur la raison pour laquelle certains chats restent plus longtemps sous notre garde que d’autres : ils attendent simplement la personne idéale, celle qui les aimera plus que tout au monde » affirmait la bienfaitrice.

Joan a donc attendu le temps nécessaire pour tomber sur la bonne personne, laquelle a fini par se manifester ! Une femme nommée Dominique a décidé d’offrir une maison pour toujours à la féline. Cette dernière vit désormais avec sa famille aimante et reçoit autant d’amour qu’elle le mérite.

