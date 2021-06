Le sauvetage complexe d'un chat bloqué dans un égout pluvial (vidéo)

Une équipe constituée de 3 policiers est intervenue au bord d’une route pour porter secours à un chaton pris au piège dans une bouche d’évacuation des eaux pluviales. La réussite du sauvetage n’est pas la seule bonne nouvelle pour le jeune félin, puisqu’il a également trouvé une famille.

Un chaton a été sauvé par des officiers de police après s’être retrouvé coincé dans un égout pluvial, rapportait United Press International ce lundi 21 juin. Par ailleurs, le petit chat a été adopté dans la foulée de l’incident.

Le département de la police du comté de Suffolk, dans l’Etat de New York, avait été informé de la situation périlleuse d’un chaton du côté de Bay Shore. On venait, en effet, de le découvrir pris au piège dans l’une des bouches d’évacuation des eaux pluvial bordant la route principale, sur l’île de Long Island.

3 policiers ont été envoyés sur les lieux : le sergent Phil Dluginski, ainsi que les officiers Juan Echeverry et Victoria Funez. C’est ce qu’indique la publication Facebook de la police du comté de Suffolk, relatant l’intervention et comprenant la vidéo du sauvetage.

Pieds-de-biche, pelles et filet de pêche pour sauver le chaton

On y apprend notamment que les agents des forces de l’ordre ont fait usage de pieds-de-biche pour retirer le couvercle de la bouche d’égout, puis de pelles et d’un filet de pêche pour récupérer le chaton.

Ils ont ainsi pu le remonter à la surface et le placer au sec. L’animal était complètement trempé, épuisé et secoué, mais sain et sauf. Il a été séché et réconforté.

Suffolk County Police Department / Facebook

Le post Facebook du département de la police de Suffolk se conclut sur une autre merveilleuse nouvelle ; le chaton secouru a été adopté par l’un des riverains. Le petit félin a non seulement été sauvé, mais il a, en plus, trouvé un foyer aimant.

Suffolk County Police Department / Facebook