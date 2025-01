Le personnel d’un magasin, dont l’alarme se déclenchait constamment la nuit, découvre que le cambrioleur est un chat

Les employés d’un magasin étaient fatigués de courir après un cambrioleur fantôme, qui déclenchait constamment l’alarme de sécurité. L’individu était pourtant introuvable et, plus étrange encore, rien n'avait été volé dans l’établissement. Le personnel a alors découvert que quelqu’un, ou plutôt un chat, venait simplement se balader dans ses locaux.

Pendant des jours, des employés d’un magasin de bricolage situé à Londres, ont tenté de découvrir qui pénétrait dans leurs locaux une fois la nuit tombée. En visionnant les vidéos issues de la caméra de surveillance, ils ont constaté que le responsable de ces désagréments n’avait pas tout à fait le profil habituel.

Tandis que les portes de Leyland, boutique spécialisée en décoration et petit bricolage, étaient fermées depuis bien longtemps, l’alarme de sécurité a retenti. Les responsables de l'établissement ont reçu l’alerte et se sont rendus sur place pour voir ce qu’il en était.

Un coupable démasqué

Ils ont été surpris de constater que personne ne se trouvait sur les lieux. Plus étrange encore, ils n’ont observé aucun signe d’effraction ni d’indices prouvant qu’ils auraient été cambriolés. Tout était intact, ce qui rendait la situation d’autant plus suspecte. Pourtant, l’alarme continuait de se déclencher après l’inspection des lieux.

Le personnel a alors décidé de visionner les caméras de surveillance et a découvert qu’un chat était à l’origine de ce trouble : « Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi le système d'alarme continuait à se déclencher, mais nous avons regardé la vidéosurveillance et nous l'avons vu. Il aimait se promener dans le magasin vers 3 heures du matin avant de se cacher », partageait Paul Kingsnorth, Chef d’équipe, dans un témoignage rapporté par Yahoo News.

Blue Cross UK / Facebook

Une maison plus sûre

Les employés ont contacté l’organisme Blue Cross pour obtenir de l’aide. Non sans mal, le félin a été récupéré et placé en sécurité. Il était très amical et n’était absolument pas traumatisé par son passage au magasin, bien au contraire : « Il ronronnait joyeusement et avait donc visiblement apprécié son séjour dans notre magasin », plaisantait Paul.

Le chat, nommé Leyland d’après le nom du magasin, était en pleine forme. Il a été transféré dans un refuge, puis a rejoint sa maison pour la vie après avoir été adopté : « Nous sommes très heureux d'avoir pu trouver un foyer pour toujours à Leyland à temps pour Noël. C'était un garçon très gentil », partageait une bénévole de Blue Cross.