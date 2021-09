La réaction hilarante d'un chat réalisant qu'il s'est trompé de maison ! (Vidéo)

En se retrouvant face à la maîtresse des lieux alors qu’il tentait de s’introduire chez elle, un chat a eu une réaction drôlissime. La personne, qui ne le connaissait pas, a filmé la scène. Partagée sur Tik Tok, a vidéo est devenue virale.

Un chat a essayé de passer par la chatière pour entrer chez des étrangers, mais a dû renoncer à ses plans en tombant nez à nez avec la propriétaire des lieux. Ce qui a donné lieu à une scène hilarante, comme le rapportait Daily Star le 27 juillet dernier.

La chatière constitue un très bon moyen de permettre à son chat de sortir et rentrer librement, sans compromettre la sécurité de la maison et de ses habitants puisque la porte où elle est encastrée reste fermée. Le principal souci, toutefois, c’est qu’elle peut aussi laisser passer d’autres animaux. Certains modèles ne se déverrouillent que lorsqu’ils détectent la puce d’identification du ou des chats de la famille, résolvant ce problème.

Visiblement, ce n’est pas le genre de chatière dont dispose cette utilisatrice de Tik Tok répondant au nom de Richelle De Jong. Cette dernière a posté une vidéo extrêmement drôle sur la plateforme en avril 2021, vue par des millions de personnes et massivement relayée.

Richelle de Jong / Tik Tok

Il s’est visiblement trompé d’adresse

La séquence en question montre un chat passant la tête par la chatière, avec l’intention de s’inviter chez Richelle De Jong. Il se rend alors compte que la jeune femme et son chat l’observent attentivement. Le félin donne l’impression de s’être trompé de maison et sa réaction est des plus amusantes.

Richelle de Jong / Tik Tok

A la fois surpris et embarrassé, l’animal marque un temps d’arrêt en croisant le regard de Richelle de Jong, puis comprend finalement qu’il est plus sage de rebrousser chemin.

Voici la vidéo publiée sur Tik Tok :

