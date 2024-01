L’ultime acte héroïque d’une famille pour sauver son chat aveugle piégé à l’intérieur de sa maison enflammée

Les membres d’une famille originaire du New Jersey (États-Unis), ont vu leur maison s’effondrer sous les flammes après un grave incendie. Leurs biens matériels ainsi que plusieurs animaux ont tristement péri dans l’incident, rapportait Cole & Marmalade. Seul Brian, l’un de leurs chats, a pu être sauvé. Ils l’ont mis en sécurité in extremis avant que la bâtisse tombe en lambeaux.

Lorsque les habitants du logement ont pris conscience de l’ampleur du feu, le brasier s’était déjà propagé dans toutes les pièces du domicile. Les minutes étaient comptées pour qu’ils puissent se sortir de là.

Halfway Home Animal Rescue Team / Facebook

« La maison, les murs, les autres animaux… ils avaient tous disparu »

Tristement, ils ont compris que leurs félins n’étaient déjà plus de ce monde. Toutefois, une lueur d’espoir est apparue quand ils ont vu leur chat aveugle Brian. Lequel tenait encore sur ses pattes malgré la fumée présente sur son pelage. Pour tenter de sauver cette boule de poils très chère à leurs yeux, ils l’ont jetée par la fenêtre à l’extérieur de la maison.

De leur côté, ils ont rampé jusqu’à la sortie et ont pu s’extirper de la fournaise. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, il n’y avait déjà plus rien. Mais tous ont été sidérés de découvrir le quadrupède en vie : « Brian était trempé, gelé, terrifié et avait du mal à respirer à cause de toute la fumée qu'il inhalait, mais miraculeusement, il était vivant » témoignait Cuddly, organisme de sauvetage.

Brian se remet doucement de cette épreuve

Le félin doit son salut à ses proches, sans qui il n’aurait probablement pas pu trouver la sortie à temps. Une chaîne de solidarité s’est mise en place à la suite de cette catastrophe. L'animal a été pris en charge par l’association Halfway Home, qui dispose des moyens nécessaires pour le soigner.

Après l’intervention rapide des vétérinaires expérimentés, il a montré des signes de guérison : « Brian a passé des heures et des heures sous oxygène et est maintenant en convalescence [...] Nous sommes très heureux de vous dire qu'il s'en sort et répond très bien au traitement jusqu'à présent » partageait Cuddly. Un long chemin vers la guérison l’attend, mais il est entre de bonnes mains.

A lire aussi : Le seul mâle d’une portée de chatons errants fait tout pour être le chouchou du chien de sa famille d’accueil

Halfway Home Animal Rescue Team / Facebook