L'aventure d'un félin espiègle tentant de chaparder le repas des voisins (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok appelée Kenzie sur les réseaux sociaux est l’heureuse propriétaire d’un tabby bien dans ses pattes. La boule de poils mène la belle vie aux côtés de sa maîtresse aimante, mais aime aussi se balader dans le voisinage. Elle n’a d’ailleurs pas peur de s’aventurer dans son quartier, surtout si c'est pour dénicher des trésors…

Kenzie adore son chat et publie régulièrement des photos de son minois sur les réseaux sociaux. Le quadrupède ne manque de rien et mène un quotidien bien rempli auprès de sa famille. Il est libre de profiter de longues siestes à la maison, ou bien de sortir pour se balader.

@kenziehoerauf / TikTok

Un animal un peu trop curieux

Un jour, le félin a décidé d’aller prendre l’air et s’est promené dans son quartier. Sur son chemin, il a été attiré par la délicieuse odeur de nourriture émanant des sacs de courses des voisins. Ceux-ci ont été déposés sur le palier et leurs propriétaires ne les avaient pas encore rangés.

Le tabby, loin d’être gêné, s’est approché des sachets pour trouver quelque chose d’intéressant à se mettre sous la dent. Il a jeté son dévolu sur un paquet de fromage et s’apprêtait à commettre l’irréparable quand sa maîtresse l’a vu au loin. Elle s’est précipitée vers lui pour le récupérer et a sauvé le fromage in extremis. Elle a pris soin de remettre le sachet à sa place, puis a ramené le félin chez elle.

La vidéo, relayée par Newsweek, a beaucoup amusé les utilisateurs de TikTok. Certains ont commenté la publication : « Les chats n'ont vraiment aucune honte », écrivait une personne, « J'ai reçu mes courses hier et je n'ai pas réalisé qu'ils étaient là pendant 10 minutes, je suis sorti vers un chat qui mâchait le coin de mon rôti », racontait quelqu’un d’autre. C'est évident, les chats n'ont pas de gêne, surtout quand il s'agit de nourriture !