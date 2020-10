Des vétérinaires organisent les retrouvailles entre une famille sans domicile et leur chaton dans un logement provisoire après avoir survécu à un incendie !

© SPCA Monterey County

Près de 2 mois après avoir survécu aux feux de forêt survenus en Californie, un jeune chat brûlé aux pattes et pris en charge dans un refuge a pu retrouver ses propriétaires.

Alors que les incendies sèment la dévastation en Californie, notamment dans le Nord de l’Etat, les récits de sauvetages d’animaux se succèdent pour donner un peu d’espoir aux familles et aux bénévoles.

L’un d’eux est celui de Bubs, un chaton qui avait été découvert en août dernier à Carmel-by-the-Sea par la SPCA du comté de Monterey. Ce jour-là, alors que l’équipe s’était rendue sur les lieux sévèrement touchés par les feux de forêt à la recherche d’animaux à secourir, elle a été approchée par les pompiers. Ces derniers leur avaient indiqué avoir vu des chats ayant trouvé refuge dans une camionnette carbonisée.

Les volontaires de l’association y ont effectivement découvert 2 chatons, dont Bubs. Le petit félin était brûlé aux 4 pattes. Au refuge, il a reçu antidouleurs et antibiotiques. Ses lésions ont été soignées. A mesure que son état de santé s’améliorait, le jeune chat révélait son caractère joyeux et affectueux auprès du personnel.

Peu après, la SPCA de Monterey a pu identifier et localiser ses propriétaires, comme le rapporte People. Ces derniers ont été émus d’apprendre que leur chaton était en vie. Sa famille avait, en effet, fui dans la précipitation à l’approche des flammes. Alors que ses maîtres rassemblaient leurs chats pour les placer dans leurs caisses de transport et les emmener avec eux, Bubs avait pris la fuite, pour ne plus réapparaître depuis.

A lire aussi : Aveugle d'un oeil, ce chat reçoit un cache-oeil résumant le combat de sa vie

Ses propriétaires ont perdu leur maison, mais la famille est désormais au grand complet avec le retour de Bubs, grâce aux efforts de la SPCA du comté de Monterey, qui en a pris soin durant près de 2 mois.