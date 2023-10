Découvert dans une benne à ordures, ce chat a longtemps rêvé d'une famille rien qu'à lui

Shadow n’a pas vraiment démarré la vie de la bonne patte. Ce pauvre chaton noir a été jeté dans une benne à ordures derrière une église de Floride, aux États-Unis, et pensait que personne ne viendrait le sauver.

Heureusement pour lui, un ange gardien répondant au nom de Lisa a mis fin à ses souffrances. Elle l’a sauvé de ce destin tragique et lui a ouvert les portes de sa maison. Néanmoins, le chemin de la guérison allait être long.

u/pinkeskimo / Reddit

Une longue liste de maux

En effet, Shadow était gravement déshydraté, infesté de puces, et pesait moins d’un kilo lorsque Lisa l’a sauvé. Elle l’a emmené chez un vétérinaire, où elle a appris que Shadow était âgé de 3 mois, ce qui signifiait qu’il était bien trop maigre pour son âge et qu’il souffrait de malnutrition.

u/pinkeskimo / Reddit

Rapidement, Shadow a reçu un traitement médicamenteux et a été mis sous perfusion, avant de retrouver la maison de Lisa et de son compagnon, Michael. Le couple prévoyait de ne s’occuper de lui que pendant une dizaine de jours, mais ils sont tombés sous son charme et ont décidé de le garder définitivement.

« Il grimpait sur mes épaules et ne cessait de ronronner, a confié Lisa au Daily Paws. Il était le plus doux et le plus affectueux des petits bouts de chou que j’aie jamais eus. »

Shadow est enfin chez lui

Après une courte période, Lisa a présenté Shadow à ses autres chats. Elle était nerveuse au début, mais ses matous ont immédiatement accepté leur nouveau colocataire félin, remplissant le cœur de leur maîtresse de soulagement.

u/pinkeskimo / Reddit

Aujourd’hui, Shadow est un membre à part entière de sa nouvelle famille. Lisa est ravie de lui avoir tendu la main lorsqu’il en avait le plus besoin. « J’ai toujours pensé que si un chat en détresse se trouvait sur votre chemin dans la vie, vous vous porterez tous les 2 mieux si vous lui venez en aide », a-t-elle conclu.