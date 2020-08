Covid-19 : Le port du masque pourrait-il nuire à la relation que vous entretenez avec votre animal ?

Le masque semble être destiné à nous accompagner encore longtemps, vu la crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois. Dans quelle mesure cela affecte-t-il la perception que nos animaux de compagnie ont de nous ?

Plus d’un spécialiste l’a dit : nous devons apprendre à vivre avec la covid-19. Ce qui signifie que nous devons nous habituer aux changements que la pandémie apporte, comme le port du masque. En tant que propriétaires de chats ou de chiens, nous pouvons nous demander si le fait de porter un masque, justement, pourrait modifier la façon dont nos animaux de compagnie nous voient, ainsi que la relation que nous entretenons avec eux. Des questions qu’on s’est posé du côté du site Cuteness.

L’article en question rappelle que nos animaux de compagnie communiquent avec le langage corporel, mais que celui-ci vient en 2e position après les odeurs. Quelles conséquences, donc, lorsque le visage du maître est en partie caché ?

Cuteness cite un autre papier paru sur le site Preventive Vet en juillet dernier, où il est notamment expliqué que le chien est particulièrement sensible à la position de notre corps et à nos mouvements de mains (leur vitesse surtout). Il fait également attention à notre regard et à nos expressions faciales, où il décèle des signaux qu’il peut interpréter et agir en conséquence.

D’après Dr Naomi Harvey, zoologue et spécialiste des comportements animaliers, nos amis canidés « ont tendance à regarder nos yeux, mais ils recueillent des informations sur nos émotions à partir de nos autres expressions faciales qui leur permettent de distinguer les visages joyeux de ceux en colère, craintifs ou tristes ». Une démarche qui « les aide à savoir qui, parmi les étrangers qu’ils rencontrent, peut être approché sans danger et qui représente une menace. », précise-t-elle.

La spécialiste pense qu’avec le masque, « les chiens pourraient avoir des difficultés […]. Certains pourraient même avoir peur des gens qui en portent, de la même manière que d’autres craignent les personnes portant un chapeau ou un casque. »

Le Dr Harvey suggère d’habituer son chien à la vue du masque en le présentant à des humains qui en portent et en le récompensant à chaque fois qu’il ne réagit pas de manière négative.

En ce qui concerne les chats, toutefois, elle estime que leur sensibilité à nos expressions faciales est moindre (par rapport aux chiens). Ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle est nulle. Leur impact n’est pas le même.

Elle cite une étude parue en 2015 dans la revue Springer Link, où on apprend que si, pour près d’un chat sur 8 (79%), le comportement est déterminé par les indices faciaux et vocaux perçus chez leurs maîtres, les félins sont moins aptes à distinguer les expressions du visage s’ils ne sont pas accompagnés de signaux vocaux. Par conséquent, le port du masque semble moins dérouter les chats que les chiens.