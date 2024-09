Ces 2 chatons croisés Scottish Fold et Bengal sont si différents qu'on aurait du mal à croire qu'ils sont frères (vidéo)

Ils ont beau être frères, Gureum et Potato sont différents à plus d’un titre. Malgré tout, ils ne peuvent se passer l’un de l’autre et la complicité qui lie ces chatons donne toujours lieu à des scènes pleines de tendresse.

Quand on met Gureum et Potato côte à côte, on voit tout de suite qu’ils ont le même âge, mais le fait qu’ils sont frères ne saute pas aux yeux. C’est pourtant bien le cas, comme nous le fait découvrir Parade Pets. Ces chatons croisés Scottish Fold et Bengal appartiennent, en effet, à la même portée et ont la chance de vivre au sein d’une seule et même famille qui les a adoptés ensemble.

Cette dernière leur consacre un compte TikTok intitulé « @potatoandcloud » qui permet de suivre leur évolution et leurs aventures.

Gureum, que ses propriétaires appellent également Cloud, possède une magnifique robe blanche et de très beaux yeux bleus. Ce que l’on remarque en premier, c’est son adorable nez en forme de cœur et de couleur noire.

Il déborde d’énergie et est agile et particulièrement curieux. Il semble donc avoir davantage hérité du Bengal sur le plan du caractère.

Potato, lui, est le plus posé des 2. Ce chaton au pelage tigré donne l’impression d’avoir plus pris du Scottish Fold que du Bengal en ce qui concerne la personnalité, même s’il n’en a pas les fameuses oreilles pliées vers l’avant.

Le frère de Gureum adore le farniente et a une posture assez particulière lorsqu’il dort, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

Différents, mais inséparables

Ces chatons cultivent donc leurs différences, qui apparaissent clairement dans cette autre vidéo où l’on découvre leurs passe-temps favoris.

Là où Potato préfère rester tranquillement couché sur l’une des plateformes de l’arbre à chat, Gureum, lui, est totalement survolté autour de son plateau de jeu à balle.

Si ces 2 petits félins ont des apparences et des caractères distincts, cela ne les empêche pas de s’adorer, d’être d’inséparables compagnons et de partager quotidiennement de très bons moments de complicité. Comme lorsqu’ils se mettent debout face à la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors, s’engagent dans des séances de jeux endiablées ou font tout simplement la sieste blottis l’un contre l’autre.

A lire aussi : Le combat colossal d'une bénévole pour maintenir en vie et sauver 2 chatons nés prématurés



@potatoandcloud / TikTok

Ce merveilleux duo félin comble assurément sa famille de bonheur.