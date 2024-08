Avis diffuseur d’huiles essentielles PetsCool : notre test pour aider un chat à s’apaiser

En été, nous aimons partir en vacances et profiter de moments de farniente en famille. Cette année, nous avons pu emmener notre chatte, Anthéa, sur le bord de mer. Même si nous étions ravis d’avoir notre compagne aux pattes de velours à nos côtés, nous étions conscients que le changement d’environnement risquait de la stresser. Soucieux de son bien-être, nous avons décidé de tester le diffuseur d’huiles essentielles apaisantes de la marque PetsCool. Découvrez notre verdict !

Anthéa est une chatte au pelage noir, âgée d'environ 3 ans, que nous avons adoptée dans un refuge des Hauts-de-France. Après avoir connu les affres de l’errance, notre adorable boule de poils profite de sa nouvelle vie remplie d’amour et prend son rôle de mascotte très au sérieux chez Woopets !

En tant que membre à part entière de la famille, nous aimons passer du temps avec Anthéa et partager de belles expériences ensemble. Durant la période estivale, nous avons loué un logement situé sur la côte à seulement 2 heures de notre domicile. Durant les vacances, nous avons décidé d’embarquer notre animal de compagnie et ses précieux accessoires utiles au quotidien.

© Woopets

Toutefois, nous savions qu’un changement d’environnement perturberait cette représentante de la gent féline habituée à son nid douillet et attachée à sa routine. En règle générale, les chats n’aiment pas perdre leurs repères en arrivant dans un endroit inconnu et sont très sensibles aux nouveautés (bruits, odeurs…). La moindre modification importante peut être source de stress.

Pour l’aider à s’apaiser pendant notre séjour, nous nous sommes tournés vers l’aromathérapie et avons testé le diffuseur proposé par PetsCool.

© Woopets

PetsCool, un mélange de plantes pour apaiser nos animaux de compagnie

PetsCool est une gamme d’aromathérapie aux propriétés apaisantes pour les animaux de compagnie. Cette médecine naturelle utilise les extraits aromatiques de plantes, aussi appelés les « huiles essentielles », pour leurs propriétés apaisantes. Afin de ne pas manipuler et stresser l’animal, les produits de la marque fonctionnent par inhalation.

Le diffuseur électrique que nous avons reçu contient une recharge de 40 ml avec de la valériane, du vétiver, du basilic ainsi que de la sauge, des composants d’origine naturelle connus pour « leurs propriétés calmantes et d’amélioration de la cognition ».

© Woopets

Après avoir observé des signes de stress chez Anthéa (besoin de se cacher, miaulements excessifs…), nous avons dévissé le bouchon de la recharge, puis placé la collerette absorbante autour du goulot. Nous avons ensuite inséré la recharge dans le diffuseur, et l’avons vissée. Comme le recommande le mode d’emploi, nous l’avons branché en permanence sur une prise électrique, à la verticale, loin des courants d’air et des sources de chaleur.

Information en plus et pas des moindres : l'odeur de la valériane est un peu forte, mais s'estompe assez vite. D'ailleurs, l'odeur n'a pas manqué d'intriguer Anthéa qui s'est approchée du diffuseur pour se familiariser avec.

© Woopets

Grâce à PetsCool, notre chat est plus serein

Verdict ? Notre précieux trésor sur pattes a cessé de se cacher et de miauler de manière excessive. Depuis la diffusion des huiles essentielles, Anthéa semble plus apaisée. En parallèle, nous continuons de lui témoigner toute notre affection, de combler l’ensemble de ses besoins et de la stimuler au quotidien avec ses accessoires, ainsi que des séances de jeu.

Pour nous, le bien-être de notre animal de compagnie est primordial en toute circonstance. Savoir que nous pouvons passer de bonnes vacances ensemble nous réjouit au plus haut point !

© Woopets

À la suite du test, nous avons dressé une liste des principaux avantages du diffuseur PetsCool :

Son usage facile.

Sa diffusion longue durée (jusqu’à 8 semaines, soit 60 jours).

Sa couverture large d’une surface de 60 m 2 .

. Sa modularité, avec une prise rotative qui s’adapte à toutes les prises murales.

© Woopets

Nous avons essayé le diffuseur avec notre doux félin, mais il faut savoir qu’il convient à l’ensemble des mammifères (chiens, rongeurs, lapins, chevaux…) et aux oiseaux. Ainsi, tous les animaux peuvent vivre plus sereinement !

Par ailleurs, PetsCool propose d’autres produits à base de plantes et pouvant être utilisés en complément du diffuseur : un spray de 15, 75 ou 200 ml en fonction de vos besoins ; et des lingettes pour une utilisation ponctuelle.

Le prix moyen du diffuseur et de la recharge de 40 ml se situe aux alentours de 30 €. Plus d’infos sur petscool.fr.