Après 12 ans de séparation, une femme retrouve son vieux chat sur le site Internet d’un refuge (vidéo)

Lorsque Julie Gloer a adopté son chat en 2011, il n'avait que quelques semaines et il était minuscule. La jeune femme lui avait alors choisi un nom qui lui allait à merveille : Mister Kitty. Malheureusement, même si toute la famille adorait cette boule de poils amicale et facile à vivre, Mr. Kitty a dû trouver un autre foyer quelques temps après. Julie a en effet été contrainte de déménager et elle a alors décidé de confier son chat à un voisin, ne pensant plus jamais le revoir. Pourtant, 12 ans après cette triste séparation, elle allait retrouver par le plus grand des hasards une frimousse bien connue sur le site Internet d’un refuge…

Une incroyable surprise

Vivant aujourd’hui à Greeley près de Fort Collins dans le Colorado (États-Unis), Julie était dernièrement à la recherche d’un petit compagnon pour son chien. C’est pour cette raison qu’elle consultait régulièrement les pages des animaux disponibles à l'adoption sur le site Internet du refuge NOCO Humane situé non loin de chez elle à Loveland.

Un jour, alors qu’elle faisait défiler les photos des boules de poils en quête d’un foyer, elle a eu la plus incroyable des surprises. Un chat ressemblant comme 2 gouttes d’eau au minou dont elle avait dû se séparer 12 ans plus tôt cherchait une nouvelle famille. Le plus fou, c’est qu’en plus d’avoir la même couleur de fourrure et les mêmes marques, le félin portait le même nom : Mr. Kitty.

« J'ai regardé son visage et je me suis dit : "Oh mon Dieu, c'est Mr. Kitty" », a déclaré Julie Gloer au Reporter Herald. « Il avait les mêmes marques sur le visage, la même ligne ici, la même ligne sur la tête. J'ai donc immédiatement décroché le téléphone. »

© Jim Rydbom / Reporter Herald

Julie a commencé par demander si c’était le refuge qui l’avait nommé ainsi ou si le chat avait été abandonné sous ce nom. Les agents de NoCo Humane lui ont rapidement confirmé qu'il avait été abandonné et qu'il s'appelait Mr. Kitty à son arrivée. « J'ai dit : "C'est mon chat, je viens le chercher" », se souvient Julie.

Un nouveau départ

Âgé d'environ 13 ans et souffrant d'arthrite, Mr. Kitty attendait depuis le 16 octobre au refuge. Aujourd’hui, cela fait moins d’un mois qu’il a retrouvé sa première maîtresse et il semble bien s’acclimater à sa nouvelle vie.

« Oui, il est plus âgé et il souffre d'un peu d'arthrite, mais si je peux l'aimer pour le reste de ses jours, alors c'est ce que je vais faire », a déclaré Julie.

© Jim Rydbom / Reporter Herald

Elle ne sait pas exactement comment le minou est arrivé au centre NoCo Humane et elle n'est plus en contact avec le voisin qui l'avait recueilli il y a toutes ces années. Julie n’a qu’une certitude : elle est simplement heureuse d'avoir Mr. Kitty de retour dans sa vie.