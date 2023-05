2 chatons malades trouvent réconfort et affection auprès d'une chienne ayant décidé de les adopter

Puff et Coco, 2 jeunes chattes qui avaient besoin d’un foyer et d’une maman de substitution, ont été exaucées grâce à une association. Une chienne ayant récemment fait l’expérience de la maternité les a élevées comme si elle les avait mises au monde.

2 chatons femelles découverts errants devaient être pris en charge au plus vite. Ces sœurs félines âgées de 3 semaines étaient extrêmement maigres, couvertes de puces, souffraient d’infections respiratoires et avaient les yeux presque clos à cause de la croûte qui les recouvrait.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Amber Rose, fondatrice de Saving Grace Rescue à Wake Forest en Caroline du Nord (Etats-Unis), a demandé à l’une de ses mères d’accueil bénévoles de s’en occuper. Joyce a tout de suite accepté et s’est mise au travail, rapportait Love Meow.

Les 2 jeunes chattes ont peu à peu recouvré la santé et retrouvé l’appétit grâce aux soins. Celle à robe noire et aux pattes blanches a été appelée Coco. Elle est la plus bruyante et la plus intrépide du duo. Quant à sa sœur au pelage tigré et baptisée Puff, elle beaucoup plus calme, mais particulièrement maline.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Elles ont vite appris à apprécier la compagnie des humains. Très curieuses, actives et amicales, leurs miaulements ont attiré l’attention de Chobani, la chienne résidente.

Cette dernière avait été recueillie quelques mois plus tôt après avoir été découverte enceinte. Elle avait accouché et élevé ses chiots, qui avaient ainsi grandi dans des conditions optimales avant de rejoindre leurs nouvelles familles.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Une véritable maman pour les chatons orphelins

Chobani avait encore de l’amour maternel à offrir, et ces 2 chatons arrivaient à point nommé. Elle leur a souhaité la bienvenue à sa manière, en les toilettant et en les câlinant. Sans surprise, Coco a été la première à aller vers elle. Puff l’a suivie peu après. Les 3 sont rapidement devenues inséparables.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Quand Chobani se couche sur le flanc, les sœurs s’empressent de la rejoindre pour pétrir son abdomen. Chose que la chienne adore.



Kanga Roo The Kitty / Instagram

Puff et Coco seront bientôt prêtes à partir chez leurs familles pour toujours, mais d’ici là, elles profiteront autant que possible de l’affection et de la bienveillance de Chobani.

Kanga Roo The Kitty / Instagram