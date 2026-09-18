Une chatte et 3 rats laissés sans eau ni nourriture sont secourus après l’obtention d’un mandat

Sauvetage réussi pour 3 rats de compagnie et une chatte retrouvés dans une maison insalubre du Kentucky. Pris en charge par les services animaliers, les quatre animaux sont désormais hors de danger et bénéficient des soins nécessaires. Leur propriétaire, poursuivi pour négligence après les avoir laissés sans nourriture ni eau durant son hospitalisation, n’a finalement pas été condamné.

Sur sa page Facebook, le service de soin et de contrôle animaliers de Lexington-Fayette (Lexington-Fayette Animal Care and Control) a partagé le 10 septembre 2026 une vidéo montrant un bénévole nourrissant des rats de compagnie.

Ces rongeurs, qui sont au nombre de 3, sont les rescapés d'une maison insalubre où ils cohabitaient avec une chatte, négligée elle aussi, à Lexington dans l'Etat du Kentucky (Etats-Unis). Leur sauvetage avait eu lieu en juin, rapportait FOX 56 News .

Le service animalier était intervenu après avoir reçu un signalement au sujet de ces animaux qui étaient livrés à eux-mêmes. Leur propriétaire était hospitalisé pour une longue période et n'avait chargé personne de prendre soin d'eux en son absence. En outre, il n'avait pas autorisé les agents à emmener les rats et la chatte au refuge pour les soigner.

Les animaux pris en charge, le propriétaire poursuivi puis épargné par la justice

Le Lexington-Fayette Animal Care and Control a finalement obtenu un mandat pour l'intervention du mois de juin. A leur arrivée sur les lieux, les agents ont constaté que la féline et les rongeurs n'avaient ni eau ni nourriture, en plus de l'insalubrité de l'environnement dans lequel ils évoluaient.

Ils ont donc été pris en charge et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. Quant à leur propriétaire, il a été poursuivi pour négligence, mais le tribunal du comté de Fayette a classé l'affaire sans suite.



Lexington-Fayette Animal Care & Control / Facebook

Le conseil Woopets : que faire si l’on doit être hospitalisé et que l’on a des animaux ?

Une hospitalisation, même imprévue, ne doit pas conduire à laisser un animal sans surveillance. Si l’absence risque de se prolonger, il est important de prévenir rapidement un proche de confiance afin qu’il puisse assurer les besoins essentiels de ou des animaux : eau fraîche, nourriture, hygiène et, si nécessaire, administration de traitements.

Lorsque personne ne peut se déplacer, une pension, un pet-sitter ou une association peut parfois prendre le relais. Pour les animaux nécessitant des soins particuliers, comme les rats ou les chats âgés ou malades, il est préférable de choisir une personne habituée à s’en occuper et de lui laisser les coordonnées du vétérinaire ainsi que les consignes nécessaires.

Enfin, si l’hospitalisation survient sans qu’aucune solution de garde n’ait pu être anticipée, mieux vaut signaler immédiatement la situation aux services animaliers ou à une association locale plutôt que de laisser l’animal seul au domicile. Une prise en charge temporaire peut alors être organisée pour garantir sa sécurité et son bien-être.