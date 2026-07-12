Perdue au milieu des supporters de la Coupe du monde de football, une lapine effrayée découvre enfin ce que signifie vivre en sécurité

Réunis au centre-ville de Vancouver (Canada) pour regarder un match de la Coupe du monde de football en plein air, des supporters ont découvert une lapine égarée au milieu de la foule. La petite boule de poils, stressée par le bruit, a été sauvée par l’association Rabbitats Rescue qui a été alertée par des personnes bienveillantes. Ses bienfaiteurs lui offrent aujourd’hui tout ce dont elle a besoin pour s’épanouir et prendre un nouveau départ dans la vie.

Alors qu’ils s’étaient rassemblés au centre-ville de Vancouver, des supporters venus célébrer la Coupe du monde de football ont trouvé un lagomorphe perdu au cœur de la foule. La lapine, effrayée par les festivités, avait désespérément besoin d’aide.

Comme le rapporte The Dodo, de bons samaritains ont contacté l’association Rabbitats Rescue, qui a immédiatement envoyé une équipe sur les lieux. Stressée, la petite boule de poils a entraîné ses sauveurs dans une course-poursuite à travers la rue animée, avant de se réfugier près d’un foodtruck Chickpea très fréquenté, qui servait de la nourriture végane.

© Rabbitats Rescue

Une lapine probablement née dans la rue

Une fois attrapée, la lapine (nommée Chickpea comme le foodtruck) a bénéficié d’un examen vétérinaire et a été installée au domicile d’une bénévole nommée Sorelle. D’abord craintif, le lagomorphe prenait la poudre d’escampette dès qu’un humain s’approchait de lui. Petit à petit, il a réussi à sortir de sa coquille et a fini par comprendre qu’il n’avait plus rien à craindre.

© Rabbitats Rescue

« Son tempérament sociable l’a conduite à travers son enclos, hors de la pièce, devant divers autres lapins, et s’est blottie contre un beau pensionnaire, Félix », confie l’association. Cette dernière pense que Chickpea est née dans la rue, d’un lapin abandonné, une situation malheureusement très fréquente en Amérique du Nord.

« Des milliers de lapins errants vivent à l'extérieur dans la municipalité de Richmond et se déplacent souvent cachés sous les voitures vers d'autres municipalités, explique Sorelle, ils n'ont rien à faire là et descendent d'animaux domestiques abandonnés. Les mères mettent souvent bas sous les voitures et les petits semblent également trouver que c'est une bonne idée de s'y cacher. »

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Une nouvelle vie, en sécurité

Aujourd’hui, Chickpea a été transférée au siège de Rabbitats Rescue, où elle pourra profiter de sorties quotidiennes supervisées en compagnie de 3 autres lapins eux aussi sauvés (Hubcap, Barbie et Parq).

Désormais en sécurité et bien entourée, l’adorable petite lapine peut enfin se détendre et s’épanouir. Elle n’aura plus jamais à souffrir seule dans la rue !

© Rabbitats Rescue

L’info Woopets : que faut-il savoir avant d’adopter un lapin ?

Avec sa petite bouille adorable, le lapin fait craquer de nombreuses familles. Toutefois, son adoption ne doit en aucun cas se faire sur un simple coup de cœur et mérite une véritable réflexion.

Il faut notamment savoir que cet animal de compagnie peut vivre 8 à 12 ans en moyenne avec de bons soins, ce qui signifie un engagement sur le long terme. Avant de vous lancer, nous vous invitons à évaluer votre mode de vie, votre budget et l’espace que vous pouvez lui offrir.

Un lapin a besoin de se dépenser quotidiennement et ne doit pas passer ses journées enfermé dans une cage. Un enclos spacieux, des sorties régulières dans un environnement sécurisé et de nombreuses interactions sont indispensables à son bien-être.

De plus, il est nécessaire de bien connaître son régime alimentaire, qui repose principalement sur du foin de qualité, certains végétaux et des granulés spécifiques. À cela s’ajoutent les frais vétérinaires, les vaccins, la stérilisation (recommandée, surtout si vous avez plusieurs lagomorphes à la maison) et l’achat d’accessoires divers. Mieux prévoir toutes ces dépenses avant l’adoption !

Enfin, n’oubliez pas que les lapins sont des animaux grégaires, qui vivent en groupe. La présence d’un ou de plusieurs petits compagnons est donc essentielle à leur bien-être.