Reconnaissante d'être soignée, cette lapine qui se cachait sous un meuble depuis 3 semaines fait son premier câlin à sa bienfaitrice

En février, l’association Rabbit Sanctuary basée à Sydney en Australie a pris en charge une lapine abandonnée, qui était dans un état déplorable. Le lagomorphe de 6 ans pouvait à peine marcher à cause de son poil extrêmement emmêlé, et avait tellement peur qu’il passait son temps caché sous un meuble. Mais grâce à l’amour d’une bénévole, l’animal a appris à faire confiance et lui a même fait son premier câlin.

Parsley est une lapine à poil long âgée de 6 ans, qui a été confiée à l’équipe du Rabbit Sanctuary. « Son pelage était devenu tellement épais et compact », déclare Avalon Llewellyn, qui s’est constituée famille d’accueil. En raison de son poil emmêlé à l’extrême, la rescapée pouvait à peine marcher. Elle était même incapable de tourner la tête ou de faire sa toilette.

De plus, elle était pétrie de peur. « Parsley a passé 3 semaines cachée sous mon meuble de salle de bains, blottie contre le mur, poursuit la bénévole, elle se cachait quand j'entrais dans la salle de bains et ne sortait que lorsque c'était calme pour manger du foin. »

© Rabbit Sanctuary

« Il est normal qu'un lapin mette du temps à s'acclimater à un nouvel environnement, mais il était clair que c'était une lapine très nerveuse, qui mettrait longtemps à faire confiance, ajoute Avalon, je lui proposais une friandise sous le meuble et je l'entendais s'approcher prudemment du bord pour la prendre, puis retourner se cacher. »

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« Je n'ose imaginer le soulagement qu'elle a dû ressentir »

Comme le révèle The Dodo, Parsley avait été trouvée errante il y a un an, puis avait vécu dans plusieurs foyers d’accueil sans jamais trouver les adoptants de ses rêves.

« On voit souvent des gens acheter des lapins à poil long parce qu'ils les trouvent mignons, sans se soucier de l'entretien qu'ils nécessitent, précise Avalon, rapidement, la fourrure devient envahissante, le pelage s'emmêle et les gens ne savent plus comment s'en occuper. »

© Rabbit Sanctuary

Pour soulager sa petite protégée, la bénévole a soigneusement rasé l’épaisse couche de fourrure emmêlée à l’extrême. L’opération a duré une heure et demie, mais le résultat en valait la peine.

« Elle a soudainement pu faire sa toilette, se gratter et tourner la tête, indique Avalon, je n'ose imaginer le soulagement qu'elle a dû ressentir en sentant le vent sur sa peau et en pouvant bouger à sa guise. »

© Rabbit Sanctuary

« Je sentais son cœur battre contre le mien »

Libérée du poids douloureux de son pelage, la lapine a commencé à s’ouvrir et à s’épanouir. Elle a fini par quitter sa cachette et explorer son nouvel environnement. Un jour, elle s’est même laissé tenter par un câlin…

« Elle s'est assise sur mes genoux, s'est tournée et a levé les pattes, confie sa bienfaitrice, elle s'est accrochée fort, la tête contre ma poitrine. Je sentais son cœur battre contre le mien ! Elle était assise sur moi d'une manière qui signifiait qu'elle pouvait partir si elle le voulait, mais elle restait près de moi, la tête sous mon menton. »

Avalon et Parsley sont restées dans cette position pendant 20 minutes. « Il n’y avait rien de plus beau que de voir Parsley me faire confiance petit à petit et s’ouvrir aux autres », souligne la bénévole.

© Rabbit Sanctuary

Par la suite, la lapine s’est également attachée à une peluche, contre laquelle elle dormait toutes les nuits. Puis, le grand jour est arrivé : la boule de poils a été adoptée « par un adorable couple de personnes âgées, qui possédait déjà un autre lapin mâle castré à poil long, calme et doux, du même âge ».

« J'ai reçu des nouvelles rassurantes : l'acclimatation se déroule bien, conclut Avalon, elle se promène librement à l'intérieur et dispose d'un bel espace dédié à Parsley pour y passer ses journées. Je suis tellement heureuse de voir la nouvelle maison de Parsley. »

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© Rabbit Sanctuary

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un lapin à poil long ?

Un lapin angora demande un entretien régulier pour éviter les nœuds et les problèmes de peau. Nous vous recommandons de le brosser plusieurs fois par semaine avec une brosse adaptée, mais aussi de surveiller son état général (peau, oreilles, yeux…).

Une alimentation équilibrée, de qualité et adaptée à ses besoins nutritionnels est également essentielle. De plus, nous vous invitons à maintenir son environnement propre en lavant régulièrement ses accessoires (gamelles, jouets, litière…) et à contacter votre vétérinaire en cas de signes anormaux (croûtes, écoulements, perte de poils excessive…).