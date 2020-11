Plusieurs lapins, des oiseaux et un chien livrés à eux-mêmes dans un logement insalubre pris en charge par la Fondation Brigitte Bardot

Accompagnée de la police et des pompiers, la Fondation Brigitte Bardot est intervenue dans un logement insalubre où vivaient un chien, des lapins et des oiseaux. Les animaux ont tous été pris en charge dans l’un des refuges de l’organisation. Leur ancien propriétaire, en situation précaire, sera aussi aidé.

Vendredi dernier (30 octobre 2020), une équipe de la Fondation Brigitte Bardot a secouru un chien, 4 lapins et plusieurs oiseaux qui vivaient dans de mauvaises conditions à Rouen (Seine-Maritime), rapporte 76actu.

A la suite de signalements, la Fondation avait prévenu le bailleur et les services sociaux. Face à l’impossibilité pour ces derniers d’agir avant le lundi suivant, elle avait décidé d’en informer la police.

C’est donc accompagnée des policiers et des pompiers que des membres de l’association se sont rendus sur les lieux, constatant d’emblée qu’une « odeur pestilentielle » émanait de l’appartement en question, pour reprendre les termes utilisés par Romy Turpin, responsable du service juridique de la Fondation.

En entrant dans le logement, les intervenants ont trouvé un chien attaché au radiateur et des lapins aux griffes très longues. Ces animaux et les oiseaux découverts étaient visiblement livrés à eux-mêmes et sans soin depuis 10 jours. Ils étaient « peu alimentés et hydratés ».

Bénévoles et secouristes étaient inquiets tant pour le sort des animaux que de leur propriétaire, lui-même en grande difficulté. Celui-ci était absent à leur arrivée, mais ils ont pu le contacter par la suite. Ils n’ont eu aucune difficulté à le convaincre de se séparer du chien, des oiseaux et des lapins. Tous ont été confiés à l’un des refuges de la Fondation Brigitte Bardot pour être soignés et nourris convenablement.

Romy Turpin a indiqué que la Fondation allait « voir avec les services sociaux » comment venir en aide à leur ancien maître.

Pour conclure, elle demande aux propriétaires de signaler sur leur porte « la présence d’animaux dans [leur] domicile », afin de permettre aux autorités de « s’organiser pour les prendre en charge » en cas d’urgence.

(Photos : Fondation Brigitte Bardot)