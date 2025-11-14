  1. Woopets
  4. « Nous pensions que c’était une tâche impossible », mais ces sauveteurs ont réussi à récupérer 65 lapins échappés dans la nature

Les membres d’une association anglaise ont été plongés dans une mission de sauvetage a priori impossible. 65 lapins se sont échappés de leur propriété. Leur propriétaire est vite devenu impuissant et a appelé les sauveteurs à la rescousse. Grâce à leur détermination sans nom, ceux-ci sont parvenus à récupérer tous les animaux.

Illustration : "« Nous pensions que c’était une tâche impossible », mais ces sauveteurs ont réussi à récupérer 65 lapins échappés dans la nature"
© Animal Rescue and Care - Twickenham / Facebook

Au mois de septembre, les membres de l’Animal Rescue and Care ont reçu l’appel d’un octogénaire en détresse. Ce dernier a indiqué que ses lapins et leur progéniture avaient disparu à travers toute la région après avoir creusé de nombreux terriers. Un sauvetage de grande envergure a alors été organisé, puisque 65 animaux étaient portés disparus.

Tout a commencé par une erreur d’appréciation. Le propriétaire des lapins a acheté 2 boules de poils qu’il pensait être du même sexe, rapportait Your Local Guardian. Toutefois, il s’agissait d’un mâle et d’une femelle et ces derniers se sont reproduits.

Illustration de l'article : « Nous pensions que c’était une tâche impossible », mais ces sauveteurs ont réussi à récupérer 65 lapins échappés dans la nature

Animal Rescue and Care - Twickenham / Facebook

Une situation incontrôlable

Des lapereaux sont nés et ont eux-mêmes donné naissance à des petits. À chaque fois, les mammifères se reproduisaient et restaient confinés dans des terriers. Leur maître n’avait alors plus aucun contrôle sur la situation, d’autant plus qu’ils s’étaient largement éloignés de sa propriété et étaient répartis dans la région.

Prévenu de la situation, le personnel de l’Animal Rescue and Care a accepté d’aider l’homme, mais sans imaginer qu’il parviendrait à récupérer tous les animaux. En effet, pour lui, récupérer les 65 lapins relevait d’une mission « impossible ».

Toutefois, avec beaucoup d’organisation et de détermination, les sauveteurs sont parvenus à mettre les quadrupèdes en sécurité : « Nous pensions que c'était une tâche impossible, mais après 10 jours de patience, de surveillance, de piégeage et quelques fouilles, nous sommes convaincus d'avoir sauvé tous les lapins » assurait Melanie Watson, l’une des bénévoles. Cette dernière n’oubliera certainement pas cette mission, qu’elle a qualifiée comme étant « le plus grand sauvetage de lapins » que l’association n’ait jamais mené jusqu’à présent.

