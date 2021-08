Ces 17 hamsters sont d'adorables compagnons au quotidien

Les hamsters font le bonheur de leurs propriétaires grâce à leur caractère adorable. C'est ce que nous montrent ces photos.

Les hamsters sont des rongeurs domestiques qui sont parmi les plus sociables. En effet, ils adorent la compagnie des humains et passent leur temps à jouer. Tant et si bien qu’ils ont tout pour être d'agréables compagnons.

Voici 17 photos d’adorables hamsters.

1. La curiosité ferait partie de leurs traits de caractère

3. Ils sont de gros dormeurs

4. Ce sont des omnivores qui mangent, entre autres, l’herbe

5. Si petit qu’il tient dans la paume de la main

6. Ses grands yeux noirs ont de quoi faire craquer

7. Il semble aimer les haricots verts, bien que cela ne soit pas conseillé pour un hamster

8. Les jeux sont ce qu’il y a de plus amusant pour les hamsters

9. Un adorable hamster endormi sur des confettis

10. Sa cage est bien garnie et constitue un agréable espace de vie

11. Avec une roue, une gamelle bien remplie et des accessoires, ce hamster a tout ce qu'il lui faut

12. Il adore pointer le bout de son nez pour voir ce qui se passe

13. Les hamsters ont besoin d’une nourriture équilibrée pour être en bonne santé

14. Ils ont aussi grand besoin de contact humain

15. Ils sont parfois bien rondelets et on les confondrait presque avec leurs confrères Chinchilla

A lire aussi : Nettoyer la cage du chinchilla

16. Ils sont adorables quand ils s’appuient sur les parois de leur cage

17. Un hamster se prenant pour une pop-star harcelée par les paparazzis