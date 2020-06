14 photos qui prouvent que le rat est un animal domestique à part entière !

Tous ceux qui élèvent ou ont élevé un ou plusieurs rats savent à quel point ces animaux sont de merveilleux compagnons. Ces photos vous en convaincront.

Quand on parle d’animaux de compagnie, on pense principalement aux chiens, chats, hamsters, cochons d’Inde et autres, mais plus rarement au rat. Pourtant, ce dernier ne manque pas de qualités.

Une fois apprivoisé, le rat sait se montrer très affectueux. Il devient friand de câlins et de léchages et prend même goût aux jeux avec son maître. Avec ce dernier, il fait aussi preuve de sensibilité.

Pour être heureux, cet animal ne demande qu’un minimum de choses : une alimentation adaptée, des soins et mesures d’hygiène simples, ainsi qu’un environnement calme et en adéquation avec ses spécificités, à commencer par l’aménagement de sa cage.

Quand il reçoit tout ce dont il a besoin de votre part, il vous le rend au centuple.

Voici donc 14 photos prouvant que le rat est un animal de compagnie à part entière…

1. "Les petits monstres sont les bienvenus ici", peut-on lire sur cette citrouille d'Halloween

2. Il aimerait bien dormir encore un peu

3. Les rats peuvent être très coquets. La preuve :

4. Ce rat, lui, est surtout passionné par les petits pois

5. Ce rongeur est resté bouchée bée !

6. Si petit qu'il tient dans le creux de la main

7. Les rats savent, eux aussi, apprécier les belles choses de la vie, comme l'agréable odeur d'une fleur

8. Leland se sent très à l'aise sur le lit de son propriétaire

9. Ils sont presque tous réveillés et viennent vous dire bonjour !

10. Il s'est dégoté une petite friandise

11. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rat aime les pâtes

12. Celui-ci préfère les nouvelles techologies, visiblement

A lire aussi : "Faut-il stériliser son furet ?"

13. Il est prêt à écouter toute votre histoire, aussi longue soit-elle

14. Voici Mlle Meesqueaks. Elle adore mordiller les ongles de sa maîtresse tout en tenant le doigt pour être sûre de ne pas lui faire mal. Si cela arrive malgré tout, elle arrête de le faire et se met à lui lécher le doigt