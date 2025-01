Volé quelques jours avant Noël et vendu sur Internet, un chiot de 3 mois commence l'année plein d'espoir en retrouvant sa famille

Tout a basculé quelques jours avant Noël, lorsque Chloe Marie a ouvert la porte à une femme lui ayant suggéré que leurs chiens prennent des cours d’éducation ensemble. Ce jour-là, Chloe était pressée d’attraper son bus. Après être sortie, elle s’est rendu compte qu’elle avait oublié de prendre une bouteille d’eau et est retournée vite fait à son domicile, rapporte Daily Mail.

À son retour, son chiot, nommé Coco, avait disparu. Informée de l’incident, la police de Norfolk a arrêté une femme quelque temps après pour « suspicion d’enlèvement de chien ». L’enquête a mené les agents vers un foyer à Southwold le 11 janvier, où se trouvait Coco.

© Daily Mail (capture d'écran)

Le vol d’animaux, un véritable fléau

Comme l’expliquent nos confrères, cette famille avait acheté le chiot sur Internet, en ignorant qu’il avait été volé et que ses adoptants le recherchaient depuis plusieurs semaines. En apprenant la situation, les acheteurs ont rendu l’animal à Chloe Marie et son conjoint.

« Honnêtement, nous étions arrivés à un point où nous ne pensions plus la revoir, c’est bouleversant, confie-t-elle, nous sommes tous ravis de l’avoir retrouvée. » En rentrant à la maison, Coco a bondi vers le couple en remuant la queue avec enthousiasme. La jeune chienne, croisée Husky et Berger Allemand, a grimpé sur le canapé et les a comblés d’amour.

© Daily Mail (capture d'écran)

Selon l’article publié dans les colonnes de Daily Mail, 2 290 chiens ont été volés au Royaume-Uni en 2023, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. Seul un chien sur 6 est localisé et restitué à ses propriétaires.

En France, le phénomène prend également de l’ampleur et inquiète. Comme le souligne BFM TV, plus de 20 000 chiens ont été déclarés comme perdus en 2023. Les causes des vols peuvent être multiples, mais la revente et la reproduction arrivent en tête de liste.