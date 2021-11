Un Bulldog Anglais devient la raison de vivre de sa propriétaire souffrant d'anxiété, de dépression et de trouble de la personnalité

Alors que sa santé mentale était au plus mal et qu’elle venait de perdre un être cher, Kristie a trouvé la force d’avancer malgré tout grâce à sa chienne Emily. Elles se sont mutuellement sauvé la vie.

Kristie avait toujours eu des chiens, tous des Staffordshire Bull Terriers. Quand son frère Robin Townsend avait sauvé une femelle Bulldog Anglais et lui avait proposé d’en prendre soin, c’était une grande première pour cette femme de 49 ans souffrant de maladies mentales. Ce qu’elle ignorait encore, c’est que cette chienne allait lui être d’un réconfort et d’un soutien inestimables, comme le raconte Team Dogs.



Kristie, qui habite Wigston dans le Leicestershire (Centre de l’Angleterre), a partagé son histoire à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le dimanche 10 octobre.

Sa chienne l’a aidée à surmonter un drame familial

Emily n’était âgée que de 6 semaines lorsqu’elle était arrivée au Royaume-Uni en 2016. Elle y avait été amenée par un éleveur roumain, qui s’était ensuite rendu compte qu’il ne pouvait pas la vendre, car jugée trop entêtée et fougueuse. Il n’en voulait donc plus. Le frère de Kristie avait entendu parler de la mésaventure de la jeune chienne et décidé de la prendre en charge. Sa sœur venait alors tout juste de sortir de l’hôpital, après un séjour de 6 mois car sa santé mentale avait brutalement décliné.



Un an plus tôt, les médecins avaient établi que Kristie souffrait d’anxiété, de dépression et de trouble de la personnalité borderline, caractérisé notamment par une grande impulsivité et une instabilité émotionnelle.

Robin Townsend lui avait suggéré de partager la garde d’Emily, pensant que cela l’aiderait sur le plan mental. Hélas, peu après, son frère avait perdu la vie à l’âge de 40 ans. On était en septembre 2016. Cette perte tragique avait été une épreuve extrêmement douloureuse pour Kristie, mais elle avait réussi à la surmonter grâce à la chienne.



C’est Emily qui lui donnait la force de remonter la pente. Elle a été sa raison de vivre et de se lever tous les matins. « Robin m’avait fait confiance pour m’occuper d’Emily. C’est ce que j’ai décidé de faire. Elle m’a littéralement sauvé la vie », confie-t-elle.

« Je suis en vie grâce à Emily et pour Emily »

La chienne et sa maîtresse sont devenues inséparables : « Emily avait ses propres cicatrices psychologiques, et nous nous sommes liées au fil du temps ». Kristie reconnaît que son amie à 4 pattes est bien plus sociable qu’elle et assure qu’elle « aime les gens plus que les chiens ». Emily est aussi du genre à faire sa diva par moments : « Si elle ne veut pas faire quelque chose, elle ne le fera pas ».



Leurs promenades quotidiennes sont vitales pour l’une comme pour l’autre. Si elles sont indispensables pour Emily, elles font aussi du bien à sa propriétaire, surtout lorsqu’elle n’est pas au mieux mentalement. A la maison, la chienne continue de tenir son rôle salutaire, même lorsqu’elle ne fait rien. « Quand je suis anxieuse, je l’entends dormir. Tard la nuit, ce rythme me tranquillise », raconte sa maîtresse. « Je suis en vie grâce à Emily et pour Emily », conclut-elle.

