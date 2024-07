Roxy, esseulée au refuge depuis plus de 2 ans, démarre enfin une nouvelle vie grâce à un papa et sa fille

La vie de refuge peut être difficile à surmonter pour les animaux, d’autant plus pour ceux qui y séjournent longtemps. Roxy était extrêmement bien entourée par le personnel, mais cela ne remplaçait pas la chaleur d’une famille aimante. Heureusement, la chance a fini par tourner pour la boule de poils.

Roxy, une femelle de type Staffordshire Bull Terrier, n’est âgée que de 5 ans, mais a déjà passé plus de 2 ans au refuge. Intégrée au Lanarkshire Animal Rescue and Rehoming Center d’Hamilton (Écosse), elle n’en est tristement plus jamais ressortie jusqu’à la fin du mois de juin dernier.

Cela faisait précisément 767 jours que la chienne séjournait au refuge, précisait The Standard. Elle était considérée comme "le chien le plus solitaire d’Écosse", car personne ne lui avait laissé sa chance jusqu’à présent.

Une famille de cœur

Ses propriétaires l’avaient abandonnée au chenil à cause de changements dans leur vie. Roxy ne faisait malheureusement pas partie de leurs projets et a dû faire son bout de chemin de son côté. À son arrivée au refuge, la pauvre était totalement démunie. C’était un environnement qu’elle ne connaissait pas, tout comme ses sauveteurs.

Ceux-ci ont doucement gagné sa confiance et ont fait en sorte que ses journées soient meilleures. Elle a finalement repris de l’aplomb et a retrouvé sa joie de vivre. De nouveau prête à ouvrir son cœur, elle attendait patiemment que quelqu’un la remarque et son souhait s’est enfin réalisé.

Une adoption inespérée

Touchée par le canidé, Gerrard Brown et sa fille Dawn ont décidé de lui rendre visite au refuge pour le rencontrer : « Nous sommes immédiatement tombés amoureux de son visage. L'équipe a réussi à organiser une réunion le même jour », déclarait Gerrard. Ils ont fait sa connaissance et sont revenus à plusieurs reprises pour la découvrir davantage. À chaque rencontre, le lien qu’ils créaient se forgeait. Puisque tout se passait bien, la famille a officiellement décidé de l’adopter

Roxy s’est installée dans sa nouvelle maison et tout s’est bien passé. Elle s’adapte jour après jour à la vie de famille sous les encouragements de ses propriétaires. Son avenir s’annonce radieux.