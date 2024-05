Un nouveau cap de franchi pour Emprunte mon Toutou, la plateforme innovante de garde de chiens passe la barre du million d’utilisateurs

Emprunte mon Toutou est encore très jeune, ayant été fondée en 2017, mais cette plateforme unique de garde de chien poursuit son essor à un rythme impressionnant. La communauté de passionnés d’animaux qu’elle rassemble ne cesse de s’agrandir et vient de dépasser le million d’inscrits. Cette success-story aux accents canins n’est pas près de s’arrêter…

En créant Emprunte mon Toutou en 2017, Thibaut Pfeiffer souhaitait faciliter la vie des propriétaires de chiens et améliorer le quotidien de leurs compagnons à 4 pattes en proposant une solution de garde différente de celles traditionnelles.

Le concept est aussi simple qu’innovant ; le maître devant s’absenter plus ou moins longtemps confie son chien à un « emprunteur » volontaire, qui peut ainsi vivre sa passion des animaux sans être propriétaire.

Emprunte mon Toutou a vite séduit de nombreux détenteurs de chiens en quête d’alternatives de garde de confiance et amoureux de l’univers canin qui ne possèdent pas d’amis canidés. Si bien que la plateforme a récemment passé un cap majeur, celui du million de personnes inscrites.

Un succès qui en appelle d’autres et qui fait la fierté de l’équipe qui est derrière cette plateforme, constituée de 9 passionnés. Il témoigne également de son engagement continu à créer des liens forts et durables entre les propriétaires canins et les emprunteurs.

Une solution qui change la vie des propriétaires canins et des amoureux des chiens

Passer par Emprunte mon Toutou peut même changer des vies, comme cela a été le cas pour Marjorie. Après avoir gardé 2 chiens pendant une semaine, cette dernière a décidé de « sauter le pas avec [son] mari » pour adopter leur « propre chien, Uno ». A présent, c’est au tour du couple de faire garder son compagnon à 4 pattes via Emprunte mon Toutou et « cela permet de faire connaissance avec d'autres personnes », explique Marjorie.

Soulignons, par ailleurs, qu’un tel service contribue à la lutte contre l’abandon. Les chiens abandonnés à l’approche des vacances faute de solution de garde sont encore malheureusement trop nombreux.

A lire aussi : Un chien transi de froid et perdu depuis 8 jours se réfugie dans un jardin où son congénère lance l'alerte

Emprunte mon Toutou compte aujourd’hui plus de 855 000 membres inscrits en France, 88 000 en Espagne, 55 000 en Italie et 12 000 dans d’autres pays.

Vous souhaitez vous joindre à cette communauté d’amoureux des chiens ? Rendez-vous sur empruntemontoutou.com.