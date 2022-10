Les pompiers bravent les dangers d'une paroi rocheuse escarpée pour tenter de secourir une chienne

Les pompiers de Nashua, dans l’Etat du New Hampshire (nord-est des Etats-Unis), n’ont pas hésité à intervenir après avoir été informés qu’une chienne bloquée sur les rochers devait être secourue en urgence. Ils l’ont non seulement sauvée, mais lui ont en plus permis de retrouver son foyer, elle qui était perdue depuis de longues semaines, rapportait Boston 25 News le dimanche 9 octobre.

Le sauvetage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Une équipe de soldats du feu était déployée en bordure de la rivière Nashua après la découverte d’une chienne en grand danger. Cette dernière était prise au piège sur une paroi rocheuse escarpée.

L’obscurité n’arrangeait pas les affaires des pompiers, mais ces derniers ont tout mis en œuvre pour remplir leur mission. Assisté et sécurisé par ses collègues, l’un d’eux est descendu en rappel jusqu’au niveau du quadrupède, puis a réussi à s’en saisir.



Nashua Fire Rescue / Twitter

Tous 2 ont ensuite été remontés. La chienne semblait en relative bonne santé malgré sa mésaventure qui, en fait, avait débuté bien avant cette chute.

« La chienne est en sécurité et attend à présent ses propriétaires. Si elle vous est familière, veuillez contacter la police de Nashua », pouvait-on lire dans le tweet posté par les pompiers de Nashuwa, comprenant les photos du sauvetage.

On était, en effet, à la recherche de ses maîtres, mais ceux-ci attendaient eux-mêmes de ses nouvelles. Dans une mise à jour publié 4 heures plus tard, le centre de secours de Nashua a effectivement annoncé que sa famille était venue la récupérer, qu’elle la cherchait depuis 3 semaines et qu’elle répond au nom de Suri.

« Bonne nouvelle… La chienne sauvée a été rendue à sa famille. Il s’est avéré que Suri avait disparu il y a environ 3 semaines. Elle est enfin de retour à la maison », indiquait le post en question.

