Les gendarmes de Moselle découvrent 26 chiens dans un appartement insalubre

La gendarmerie de Sarreguemines en Moselle a secouru 26 chiens enfermés dans l’appartement en état d’insalubrité d’un retraité. Les pauvres animaux vivaient au milieu des détritus et des rats.

Le mercredi 13 avril 2022 vers 9 h, les gendarmes de Sarreguemines en Moselle se sont déplacés, accompagnés d’agents de la SPA et d’un vétérinaire local, suite à des plaintes du voisinage pour nuisances sonores et sanitaires. Ils ont alors fait la triste découverte. « On ne s’attendait pas à ça », confie Baptiste Moncarré, le chef d’escadron de la gendarmerie de Sarreguemines.

En tout, 26 chiens étaient « entassés » dans l’appartement insalubre d’un retraité.

« Nous nous attendions à devoir extraire une quinzaine de chiens de la maison de ce retraité. En réalité, c’est une meute de 26 chiens, principalement des Jack Russel Terrier et des Bergers Australiens, qui s’entassaient dans des conditions extrêmes d’insalubrité », explique l’officier à Lorraine actu.

Des conditions de vie déplorables

La présence excessive de poubelles et de restes alimentaires à même le sol dans l’ensemble de l’appartement a engendré une prolifération de rats. Les chiens ont donc été sortis de cet habitat insalubre et dangereux par l’équipe cynophile du Psig de Creutzwald avec l’aide de la SPA de Forbach et de Sarreguemines.

A lire aussi : "Rio", le chiot Border Collie atteint de 3 malformations cardiaques et devant subir une opération à risques, fête son 1er anniversaire !

Le commandant de la compagnie de Sarreguemines a déclaré : « Cet homme pensait bien les traiter, il ne leur voulait pas de mal, mais il a vite été débordé ». Tous les animaux sont dans un état de santé inquiétant et l’une des chiennes présentes sur place est gestante.

Ils se remettent doucement de cette épreuve aux refuges de la SPA de Forbach et de Sarreguemines avant de pouvoir être adoptés par des familles aimantes.