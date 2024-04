Les avantages insoupçonnés des chiens et des chats pour la santé de leurs propriétaires

Adopter un chien ou un chat, c’est lui offrir la vie de famille à laquelle tout animal de compagnie devrait avoir droit. C’est aussi lui assurer sécurité, santé et bonheur. Il n’est d’ailleurs pas le seul à en bénéficier ; le propriétaire y gagne, lui aussi, et à plus d’un égard.

En France, un foyer sur 2 comprend un animal de compagnie. Quand on sait à quel point nos chiens et nos chats peuvent améliorer notre existence, on n’a aucun mal à comprendre pourquoi ils sont si appréciés. Ils embellissent notre vie de différentes manières, notamment en boostant notre santé, et ce, tant sur le plan mental que sur celui physique. Les bienfaits de la présence de nos amis canins et félins à nos côtés sont palpables au quotidien et bon nombre d’entre eux ont été démontrés par des études.

1. Une source puissante de réconfort

Les chiens et les chats sont de précieux alliés contre ce qui peut affecter le mental et les émotions de leurs propriétaires. Ils leur apportent énormément de joie au quotidien, les aidant à rester de bonne humeur et optimistes, surtout lorsqu’ils traversent des périodes difficiles : solitude, perte d’un être cher, séparation…

Nos animaux de compagnie nous aident également à lutter contre le stress. Il suffit parfois de caresser son chien ou d’écouter les ronronnements de son chat pour se détendre. Ronronnements qui font d’ailleurs bien plus que cela ; ils peuvent aussi faire du bien à nos articulations après une blessure. Une étude réalisée par des chercheurs allemands le démontre.

2. Un soutien considérable pour les personnes en situation de vulnérabilité

Vieillesse, handicaps et maladies chroniques font que les personnes concernées ont besoin d’être assistées et soutenues, parfois même pour les gestes simples du quotidien.

Les animaux d’assistance, de thérapie et autres chiens guides mettent non seulement leurs compétences techniques acquises lors de formation au service de ces gens, mais leur simple présence les aident, en plus, sur le plan émotionnel.

3. Un impact positif sur la santé cardiovasculaire

Chiens et chats ont des besoins plus ou moins importants en termes d’exercice et de stimulation. Tout propriétaire responsable et soucieux du bien-être de son animal s’emploie donc à répondre à ces besoins en le promenant régulièrement et en jouant avec lui.

Il est ainsi amené à se dépenser et à rester actif, ce qui a un impact positif sur sa propre santé cardiovasculaire. Une étude menée dans une université suédoise en apporte d’ailleurs la preuve.

4. De multiples bienfaits pour la santé et le bien-être des enfants

Un enfant qui grandit avec un chien ou un chat en profite à plus d’un titre. Cela lui permet d’acquérir des notions et des compétences importantes comme l’empathie et la responsabilité.

Ceux parmi les enfants qui éprouvent des difficultés dans divers aspects (liens sociaux…) sont aussi concernés par la présence bénéfique des animaux.

Ces derniers peuvent aussi, dans certains cas, les aider à se prémunir contre certaines pathologies, comme la maladie de Crohn.