Le vol d'un chien épileptique donne lieu à 40 jours d'angoisse et d'incessantes recherches

Volé après avoir fugué, un chien malade est resté introuvable pendant près d’un mois et demi. L’inquiétude de sa propriétaire s’accentuait de jour en jour et devenait insupportable. La puce d’identification de l’animal et le travail des policiers ont permis d’entretenir l’espoir.

Lisa Nguyen est « aux anges d’avoir récupéré [son] bébé », son cher Bandit. Elle le cherchait désespérément depuis 40 jours et était d’autant plus préoccupée pour le chien que ce dernier est atteint d’épilepsie, rapportait Long Island News 12 le mercredi 2 août.

La famille habite Huntington Station dans l’Etat de New York. Bandit, croisé Shih Tzu / Caniche âgé de 9 ans, s’était volatilisé le mercredi 21 juin. Ce jour-là, il s’était très probablement faufilé par un petit espace situé sous la terrasse de la maison pour s’échapper.



Long Island News 12

Il avait ensuite été emporté par un homme ayant quitté les lieux au volant d’une voiture, d’après les éléments recueillis par la police. Dès lors, Lisa Nguyen et son entourage passaient leur temps à placarder et de distribuer des affiches, faire du porte-à-porte et diffuser des avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Bandit avait des traitements à prendre et il fallait donc le ramener à la maison au plus vite. Chaque jour passé sans lui était « une torture », confie sa maîtresse.

L’attente et l’angoisse étaient terribles. Elles se sont poursuivies jusqu’à cet appel inespéré reçu l’après-midi du mardi 1er août. L’interlocuteur de Lisa Nguyen était un policier du commissariat de Carteret, dans l’Etat voisin du New Jersey. « Il m'a demandé si j’avais perdu un petit chien nommé Bandit - blanc et marron - et j'ai dit oui », raconte la jeune femme.

« J’étais submergée de joie »

« J’étais sous le choc. Je n’y croyais pas, mais j’étais submergée de joie », poursuit-elle. Lisa Nguyen s’est empressée d’aller chercher son ami à 4 pattes. Bandit était sale, trempé et terrifié, mais bel et bien en vie et en sécurité.

Les retrouvailles ont été filmées, et l’émouvante scène partagée sur la page Facebook « Long Island Lost Dog Search & Rescue » :

A présent, Bandit est équipé d’un dispositif de suivi. Ainsi, sa propriétaire peut savoir où il se trouve à tout moment.