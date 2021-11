La mission d'un Braque de Weimar accompagnant un équipage pour aider et réconforter les plaisanciers en détresse

Birdie n’échangerait son travail contre aucun autre au monde, tant elle l’aime et le fait avec passion. La mission de cette chienne consiste à rassurer les plaisanciers en difficulté lorsque son maître leur porte secours en mer.

Le capitaine Tim Sanzone est à la tête de Sea Tow Manasquan. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans le remorquage et l’assistance aux bateaux de plaisance en détresse au large des côtes du New Jersey. Lorsqu’il part en mer pour intervenir, il est toujours accompagné d’une équipière très spéciale : Birdie.



Sea Tow Manasquan / Facebook

Birdie est une chienne Braque de Weimar de 3 ans, dont le rôle est de réconforter les plaisanciers secourus par Tim Sanzone. Ce dernier et ses collègues sont sur le qui-vive 24h/24, qu’il s’agisse de remorquer une embarcation, faire redémarrer un moteur, remédier à une panne de carburant ou pour tout autre service en mer. Les autres équipages de Sea Tow, basés dans différents ports des Etats-Unis, ont aussi leurs chiens à bord.







Sea Tow Manasquan / Facebook

« Birdie joue un rôle essentiel en réconfortant les gens dans une grande variété de situations de navigation stressantes. Elle aime tout particulièrement rencontrer des enfants et d'autres chiens », explique le capitaine Sanzone à Daily Paws. Celui-ci ajoute que leurs journées de travail ne sont jamais routinières ; leurs activités peuvent aller de la simple opération de maintenance à bord au sauvetage d’un bateau risquant de couler.



Sea Tow Manasquan / Facebook

Birdie et les autres chiens réconfortent les plaisanciers, mais aussi ceux qui leur portent secours

La présence de Birdie et de ses congénères est précieuse pour les personnes secourues, mais aussi pour les employés de Sea Tow. Les chiens sont toujours là pour les aider à garder le moral, surtout lors des interventions les plus longues et complexes. Ils les inspirent et leur donnent le courage de continuer.

A lire aussi : La vidéo d'un chien errant accompagnant un groupe de randonneurs devient virale



Sea Tow Manasquan / Facebook

Birdie est ravie de monter à bord du bateau de secours et de s’adonner à ses activités préférées pendant le service : se faire de nouveaux amis, nager, jouer avec les enfants et manger de la pastèque, sa nourriture favorite. La chienne « apporte toujours le sourire à tous ceux qu'elle rencontre sur et en dehors du bateau Sea Tow », conclut son maître.