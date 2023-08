La famille de Jill refuse d'abandonner l'espoir de retrouver cette chienne perdue depuis 3 ans

Même s’il devenait de plus en plus difficile de continuer d’espérer à mesure que le temps passait, les Smith ne voulaient pas baisser les bras. Leurs chiens disparus étaient là, quelque part à attendre qu’ils viennent les chercher. L’un d’eux a fini par refaire surface.

Une chienne perdue a été retrouvée 3 années plus tard et a ainsi pu découvrir la nouvelle maison de sa famille à des centaines de kilomètres de l’ancienne, rapportait USA Today.

Tout avait commencé en juillet 2020. Britnee Smith, son mari Rex et leur fille, qui avait 5 ans à l’époque, avaient accueilli 2 adorables chiots Pitbulls : Jack et Jill. Les jeunes canidés étaient censés jouer dans le jardin de derrière, mais quand leurs maîtres étaient revenus les chercher, ils s’étaient volatilisés.

La famille habitait alors Little Rock dans l’Etat de l’Arkansas (Etats-Unis). Elle avait cherché absolument partout, fait du porte-à-porte, distribué des affiches, s’était renseignée auprès des refuges et cabinets vétérinaires, et posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Jill et Jack n’avaient malheureusement été vus nulle part.

Les Smith étaient extrêmement tristes, surtout leur fille qui s’était énormément attachée aux jeunes quadrupèdes.



Rex Smith

Par la suite, la famille a quitté l’Arkansas pour s’établir 480 kilomètres plus loin, à McKinney dans l’Etat voisin du Texas. Britnee et Rex s’efforçaient de garder la foi, notamment en apprenant que des chiens avaient été ramenés à leurs maîtres grâce à l’identification. Après tout, Jill et Jack étaient pucés eux aussi, ce qui augmentait les chances de retrouvailles. La suite des évènements leur a donné raison.

Fin juillet 2023, soit 3 ans après le départ du duo de Pitbulls, l’association Little Rock Animal Village a contacté le père de famille pour lui annoncer que Jill venait d’être retrouvée. Rex s’est empressé d’appeler Britnee pour l’en informer, et cette dernière n’a pas pu retenir ses larmes.

« C’est comme si elle ne nous avait jamais quittés »

Pendant le trajet pour revoir Jill et la ramener à la maison, Britnee se demandait comment la chienne allait réagir. Ses doutes se sont rapidement effacés au refuge. « Elle est venue directement dans nos bras, raconte sa maîtresse. C’est comme si elle ne nous avait jamais quittés ».

Les Smith ignorent où et comment Jill a vécu ces 3 dernières années. La seule certitude est qu’elle a été retrouvée à quelques pâtés de maisons de leur ancien domicile en Arkansas.

Hormis quelques égratignures, elle était en bonne santé. Ses propriétaires l’ont emmenée chez le vétérinaire, puis le toiletteur.

En quelques jours, Jill a trouvé ses marques dans sa nouvelle maison. Elle et la fille de Britnee et Rex sont redevenues inséparables.

Maintenant que leur chienne est de retour, l’espoir de retrouver Jack renaît pour les Smith.