La bataille juridique entre une homme une femme qui revendiquent être propriétaire du même chien

Sur la plateforme sociale Reddit, l’utilisatrice @whosedogisitanyway a sollicité l’aide de sa communauté concernant l’une des plus grandes décisions de sa vie. Elle vit avec un chien sauvé depuis 7 mois, mais la propriétaire de celui-ci s’est finalement manifestée pour le récupérer. Un scénario inenvisageable pour son actuelle détentrice.

Relayée par The Mirror, celle-ci a raconté sa rencontre avec la boule de poils. Cette dernière errait à proximité de son domicile lorsque son amie l’a repérée. Elle est tout de suite tombée amoureuse du toutou et a décidé de s'occuper de lui.

Son propriétaire ne l’a pas récupéré

Bien sûr, avant de s’autoproclamer propriétaire du chien, elle l’a emmené au contrôle animalier local afin de vérifier s’il était micropucé. A priori, l’animal n’était pas identifié. Selon @whosedogisitanyway, une association lui aurait affirmé que son propriétaire avait une semaine pour se manifester. Passé ce délai, elle pourrait l’adopter.

Sans nouvelles du maître du chien, la narratrice a décidé de l'adopter. Elle a pris grand soin de lui, lui fournissant tous les soins de santé dont il avait besoin. Fière de sa boule de poils, elle a partagé des photos d’elle sur un groupe Facebook. C’est à partir de ce moment que les choses ont pris une autre tournure.

Une découverte déconcertante

Elle a reçu le message d’une femme affirmant qu’il s’agissait de son chien et, après vérification, @whosedogisitanyway a eu la confirmation qu’elle disait vrai. Sur un ton amical, la dame l'a remerciée d’avoir pris soin de son quadrupède, âgé de 5 ans, et lui a indiqué qu’elle allait venir le chercher, ce que la narratrice a refusé. Le ton est monté et cette dernière assure se faire harceler depuis : « La propriétaire a expliqué que sa maison a pris feu l'année dernière et qu'elle a tout perdu, y compris son chien qui s'est enfui de peur » expliquait l'actuelle détentrice du canidé.

Cette dernière s’est tournée vers les réseaux sociaux pour comprendre qui était en tort dans l’histoire et beaucoup lui ont suggéré de rendre l’animal à sa véritable maîtresse. D’autres ont compris son point de vue, lui conseillant toutefois de trouver un terrain d’entente avec l’autre propriétaire qui pourrait lui causer des problèmes.