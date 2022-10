L'incroyable attitude d'un chien pétrifié en découvrant les faux chats installés par sa famille dans le jardin (vidéo)

Maverick le Labrador Retriever s’est totalement figé lorsqu’il s’est retrouvé cerné de toutes parts par un gang de faux chats. Cette scène à la fois surprenante et hilarante a été filmée, et la vidéo postée sur TikTok le dimanche 9 octobre par Lilly Ann Flores, la propriétaire de cet adorable chien. Un récit rapporté par The Dodo.

« C'est un chien super doux. Super aimant », dit de lui sa maîtresse. La famille, qui vit dans l’Etat du Texas, s’apprêtait à fêter Halloween et avaitdonc commencé à mettre en place la décoration pour l’occasion.

Cette dernière comprenait plusieurs silhouettes de chats noirs découpées dans du carton, et que Lilly Ann Flores avait installées dans le jardin. Le lendemain, Maverick les a découverts, et sa réaction a amusé toute la maisonnée.



Lilly Flores / TikTok

Sa propriétaire n’a pas manqué d’immortaliser ce moment. Sur Tiktok, la vidéo totalise 9,1 millions de vues à ce jour.

« Je ne l’avais jamais vu faire ça auparavant »

Dès qu’il s’est retrouvé au milieu de ces félins, le chien s’est changé en statue. Il est resté totalement immobile, comme pétrifié par ce qu’il voyait. « Quand je me suis retournée, il se tenait figé comme ça. J’étais morte de rire. Je ne l’avais jamais vu faire ça auparavant », raconte Lilly Ann Flores dont on entend les rires.

En fait, la posture de Maverick est typiquement celle des chiens qui « pointent », principalement les races initialement développées pour la chasse : les Pointers, Retrievers et Epagneuls notamment. Ces canidés agissent de la sorte lorsqu’ils repèrent un gibier. Même s’ils sont aujourd’hui majoritairement élevés comme animaux de compagnie, ils ont conservé quelques-uns des instincts de leurs aïeux chasseurs.

Les maîtres de Maverick pensent donc qu’il voulait attirer leur attention sur la présence de ces « intrus ».

Il ne s’est détendu que lorsque son propriétaire s’est approché de lui. On le voit d’ailleurs remuer la queue avant de s’éloigner.

Voici la vidéo en question :

