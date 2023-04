L'idée originale et touchante d'une famille pour célébrer son amour pour sa chienne séniore

Les Best ne peuvent imaginer leur vie sans leur chienne Dixie. Elle est un membre à part entière de cette famille depuis 12 ans. Autant d’années durant lesquelles elle les a comblés de bonheur, et elle continue d’ailleurs de le faire. Le plus longtemps possible, espèrent ses humains.



Madison Best

Cette femelle Labrador Retriever a toujours été très câline avec les enfants. Elle est pour eux la meilleure partenaire de jeux qui puisse exister. « Nos deux filles aînées ont grandi avec elle », dit sa propriétaire Madison Best à The Dodo.



Madison Best

« Elle a été avec moi et à mes côtés dans tous les bons et les mauvais moments », poursuit la mère de famille, qui a tant de joyeuses anecdotes et de bons souvenirs à raconter à son sujet.

Récemment, Madison Best réfléchissait au meilleur moyen de célébrer l’amour et l’attachement qu’elle et toute sa famille ressentent pour Dixie. Toutes sortes d’idées lui passaient par la tête, mais aucune ne l’emballait véritablement.



Madison Best

Finalement, elle a trouvé l’inspiration grâce à l’une de ses filles. L’anniversaire de cette dernière approchait et elle souhaitait réaliser un vœu qui lui était cher depuis un certain temps. Elle voulait s’offrir son premier tatouage. Elle pouvait le faire maintenant qu’elle en avait l’âge.

Après avoir fait part de son projet à sa mère et au reste de la maisonnée, il a été décidé que le tatouage serait inspiré d’une particularité présente chez Dixie.

Une idée qui a du cœur

On distingue 3 couleurs de robes chez les Labrador Retrievers : sable, chocolat et noir. Des pelages qui sont d’ailleurs unis. Dixie, elle, possède une robe sable avec toutefois une toute petite marque qui ne fait qu’accentuer son charme. Elle est en forme de cœur et se trouve sur l’une de ses pattes.



Madison Best

C’est donc cette marque qui a été reproduite en tatouage sur le pied de la fille de Madison Best.

L’idée leur a tellement plu que la maman et une autre de ses filles ont choisi de se faire tatouer le même motif.

A lire aussi : Découvrez comment ce Braque allemand aide à protéger les espèces d'oiseaux marins en danger



Madison Best

Un beau témoignage d’affection et montrant à quel point leur chienne compte pour elles.